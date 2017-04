Los socialistas llaman a la «tranquilidad» para abordar la realidad económica

«Que no se toque el Presupuesto de 2017 porque no va a ser necesario aminorar partidas ni aumentar los ingresos subiendo los impuesto». Así de tajante se mostró el concejal del grupo municipal socialista, Antonio Fernández Santos, quien llamó a la «tranquilidad» para «abordar sin alarmas la realidad de la situación económica actual porque el plan económico financiero de estos próximos dos años deberá resolver los incumplimientos y creemos que, ahora mismo, son fáciles de resolver».

En este sentido, Fernández Santos aseguraba que «las inversiones - incluso las financieramente sostenibles- no corren peligro y son tan posibles de realizar como antes de ayer». La clave se encuentra en el propio remanente del Ayuntamiento de Burgos, que asciende a 55,5 millones de euros.

Cabe recordar que, tras la liquidación del presupuesto de 2016, «el resultado es que la diferencia entre los ingresos y los gastos del Consistorio es de 35,3 millones de euros en positivo», comentó. Una resultado que criticó al entender que «solo puede significar dos cosas, o el Consistorio no tiene la capacidad de gestión para gastar lo que presupuesta» o «no gasta adrede para que le quede un resultado positivo y si no gasta en lo servicios, estos no son mejores». A esos 35,3 millones de euros se suman las obligaciones y los derechos pendientes de cobro y como resultado se obtiene el remanente de Tesorería, en este caso de 55,5 millones de euros.

A este tenor, Fernández Santos explicó que las inversiones recogidas en el Presupuesto de 2017, que asciende a 6,75 millones de euros, podrán desarrollarse a través de dos opciones. La primera opción pasa por poder desarrollar esas inversiones, en caso de que hubiera algún problema para llevarlas a cabo, «abordándolas a través del remanente de Tesorería». Para ello «nesitaríamos contar con al autorización del órgano superior, que en este caso es la Junta de Castilla y León».

En el caso de no contar con el ‘beneplácito’ de la Administración regional, el socialista aboga por acudir al crédito y es que, tal y como explicó «si quisiéramos pedir un crédito, podríamos hacerlo sin ningún problema, porque el hecho de no cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no nos impide solicitarlos», a pesar de que el concejal de Hacienda Salvador de Foronda, asegurase que «cuando entras en un plan económico financiero necesitas la autorización de la Junta para solicitar un crédito y para todo».

En el caso concreto de la inversiones sostenibles, cuya cuantía asciende a los 6,5 millones de euros, el socialista explicó que para cumplir con ellas, la solución pasaría por «aprobar una modificación de crédito», que no implicaría quitar de unas partida para destinarlo a este fin sino que, de nuevo, se contaría con parte del remanente. «Únicamente habría que hacer una modificación de crédito del presupuesto general de 2017, para incluir esos 6,5 millones de euros, que de nuevo saldrían de los 55,5 millones de euros del remanente».

Fernández Santos insistió en la necesidad de dar uso al remanente- no solo para afrontar parte de la deuda, cuestión de obligado cumplimiento- sino porque «los acuerdos deben cumplirse y habiendo dinero, no es lógico defraudar a quienes esperan estar inversiones para mejorar su vida».

Deuda

Aunque el jueves De Foronda explicaba que la deuda pública del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 206 ascendía a 121,9 millones de euros- 74,9 millones de las operaciones con entidades de crédito, 47,7 millones de la deuda no sostenible de la reestructuración del Consorcio del Desvío y 8,2 millones que se deben a la Administración del Estado- el socialista recordó que «Intervención imputa a la deuda otros 114,1 millones de euros correspondientes al Consorcio de Villalonquéjar», por lo que «la deuda municipal, en estos momentos, es de 236 millones de euros».

En este sentido, cuestionó que «hay que determinar si esos 114,1 millones de euros computan ya como deuda o si, aplicando la disposición adicional primera del Decreto 7/2013 tenemos dos años de moratoria». Una respuesta a la que «deberá responder la Junta de Castilla y León».

Desde esta perspectiva, en caso de que la deuda del Consorcio Villalonquéjar se compute en la deuda municipal, «se hace completamente indispensable un acuerdo de reestructuración de la deuda del consorcio, para que el Consistorio sepa los compromisos de pago que tendrá a lo largo de los años».

Por otra parte, a tenor de la deuda comercial, la Ley de Estabilidad marca el pago a proveedores antes de 30 días. «Una exigencia que no se cumplió en ningún momento a lo largo de la año 2016», comentó Santos, quien recordó que «en diciembre el pago se realizaba en un periodo medio 35,03 días, incumpliendo el principio de sostenibilidad financiera, a pesar de haber advertido a Foronda, mes tras mes, de la necesidad de mejorar los periodos de pago».