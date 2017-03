Los socialistas reclaman explicaciones sobre la segunda fase de las obras del Área de Regeneración Urbana de San Cristóbal. «Las dos fases para intervenir en 644 viviendas están aprobadas administrativamente y, sin embargo, no hay dotación presupuestaria para continuar cuando termine la primera fase», aseguraba el concejal socialista Antonio Fernández Santos.

El ARU de San Cristóbal se dividió en dos fases, la primera está previsto que termine en 2018, en la que se iba a intervenir primero en 322 viviendas y, a continuación, en las 322 restantes. A la vez, el Ayuntamiento se comprometía, en su parte del convenio, a intervenir en la mejora de la urbanización. De esta manera, en la primera fase del proyecto el Consistorio destinará 1,7 millones de euros para obras en el tramo de la calle Alcalde Martín Cobos que corresponde a este barrio, mientras que en la siguiente fase estaría prevista la urbanización de las plazas interiores.

Como explicaba Fernández Santos, el ARU de San Cristóbal entró en el Plan Estatal de Vivienda para los años 2013-2016. «En estos momentos no hay dotación presupuestaria para la segunda fase del ARU», aseguró el edil, que lamentaba que no venga esta semana el consejero de Fomento, como estaba previsto para dar explicaciones a los vecinos.

Reclama al equipo de Gobierno que «resuelva con nitidez» como está esta cuestión ante las dudas que están surgiendo. «Para eso están los concejales del PP para que aclaren qué va a pasar con la segunda fase», añadió.

ElARU de San Cristóbal cuenta con fondos públicos de la Junta, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, mientras que los vecinos aportan la parte privada del total del proyecto de regeneración.