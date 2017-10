Los socialistas recuerdan su condición: «Lacalle tiene que dimitir»

«Parece que alguien se ha enterado por fin de que sin la abstención del PSOE la refinanciación de la deuda consorcio del Desvío, mucho más elevada que la del de Villalonquéjar, no hubiera sido posible», ironizaba ayer el edil socialista Antonio Fernández Santos, tras conocer el ‘llamamiento’ del edil de Hacienda a su formación para aprobar la reestructuración ahora en el aire, una vez confirmado el distanciamiento entre PP y Ciudadanos.

«Llegamos a hacer propuestas sobre este tema y alguna incluso fue aceptada, pero nos apartamos cuando el señor alcalde, para mantenerse en el sillón, firma con Ciudadanos un acuerdo diciendo que se buscarán alternativas a la refinanciación. Desde ese momento con nosotros no se ha negociado ni se ha mantenido reunión alguna», explicaba, para recordar que, en todo caso, sí existe una fórmula para contar con el respaldo socialista: «Hay una condición que ya hemos puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones, que el alcalde se vaya. Si dimite Lacalle, que es el principal causante de esta situación, nosotros apoyaremos la reestructuración».

Cabe señalar al respecto que, conocedor de este ‘requisito’, el propio Salvador de Foronda lo descartaba por considerar que «no es una motivación jurídica». En ello coincidía Fernández Santos: «Claro que no, es una motivación política, porque nosotros no somos juristas, estamos ahí porque la gente nos ha puesto para defender los intereses de los burgaleses. ¿Quién es el responsable de esta situación? Javier Lacalle por firmar el convenio de 2014 por el que a cambio de no pagar nada en aquel año y en 2015 en la actualidad se acumula una deuda de 34 millones».

Y es que a juicio de los socialistas he ahí la clave del problema que ahora el equipo de Gobierno aspira a solventar con la refinanciación. «Esperaremos por lo tanto al viernes a ver qué sucede en el Pleno para saber si PP y Ciudadanos son capaces de cumplir el acuerdo que firmaban en enero para que el alcalde se quedara en la poltrona. Y si no lo logran, serán los únicos responsables de las consecuencias», advertía Fernández Santos.

El edil del PSOE diferenciaba además la situación actual con lo ocurrido con el consorcio del Desvío. «Consideramos que asumir aquella deuda de 166 millones y, en tal caso, con toda probabilidad también la de Villalonquéjar podía ser una verdadera hecatombe y por eso actuamos como actuamos», apostilló.