Sol, palmas y ramas de olivo para recibir a La Borriquilla

María y Alba son de las primeras en llegar. La primera, de cuatro años, ataviada de negro, como mandan los cánones de la Cofradía de la Soledad. La segunda, algo más mayor, de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y la Cruz a cuestas. Las dos con sus pequeñas palmas colgadas de chuches esperan la bendición antes de empezar a procesionar. No muerden ni una. «Hay que esperar a que nos toque», dicen. Ambas no son nuevas en esto de procesionar. Ambas disfrutan porque están con su padre y su madre, respectivamente. Una máxima, la de la alta presencia de niños, que se repite en casi todas las cofradías. Algunas tienen hasta banda de tambores infantil como la Real Hermandad de La Sangre del Cristo de Burgos y de Nuestra Señora de los Dolores donde sus más pequeños músicos sorprendían a los que se agolpaban a ambos lados de la calle para vivir la primera de las grandes procesiones de la Semana Santa burgalesa.

Mientras pasadas las once empezaban a llegar los cofrades para recibir a La Borriquilla que ya había salido de la parroquia de San Cosme, junto al Arco de Santamaría dos peregrinos americanos con cámara Gopro en mano y móvil dispuesto miraban a su alrededor. Poco saben de la Semana Santa pero les resulta pintoresco. No dejarán de grabar a cofrades y el paso antes de abandonar Burgos.

Aunque el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, invitó a quienes se acercaron a la bendición de palmas y olivos en la Plaza Mayor a vivir «la Semana Santa por fuera pero sobretodo por dentro» al mismo tiempo que pedía «acompañar a Jesús en su entrada a Nazaret como la multitud aclamó a Jesús». No se olvidó en la homilía de solidarizarse con las víctimas y lamentar el atentado que se produjo en dos iglesias de Egipto.

El transcurso de la procesión por el Paseo del Espolón hasta girar en el Arco de Santa María para llegar hasta la Catedral se vive en silencio entre los presentes. Que observan con atención a todos los que pasan. Muchos niños en una de las procesiones más alegres de la Semana Santa pero, también, observando las escenas que se suceden.

La espera frente al Arco de Santamaría se hace larga. Los niños juegan con las chuches de sus palmas mientras las abuelas tratan de explicar cómo era de importante este día en otro tiempo y cómo se vivía. De pronto los smartphone se colocan en vertical. El sonido no engaña. Tambores y cornetas se aproximan. Retumban en el interior del arco. La procesión ya ha llegado.

Primero la comitiva se hace algo largar. La cruz encabeza el desfile seguido por la sobriedad en el vestir y en las interpretaciones musicales del Círculo Musical de Burgos. Le siguen integrantes de las cofradías de La Flagelación del Señor, Nuestra Señora de la Piedad, La Misericordia, La virgen de la alegría, el prendimiento y los cofrades de la banda de cornetas de la Cofradía de la Soledad. Su estandarte lo portaba una mujer. Ellas están muy presentes en la primera procesión de la Semana Santa burgalesa porque ellas, por ejemplo, son mayoría entre quienes portean la imagen de Jesús en la borriquilla, que llevan en andas más de 40 personas.

Pero antes del paso procesionan otras hermandades como la de La Soledad, la más numerosa, pero también acompañan a Jesús en su entrada en la Catedral la Cofradía de las Siete palabras y del Cristo Resucitado. Le sigue la de la Santa Columna y niños vestidos cual templarios en defensa de la fe. Llega la hora de la Cofradía del Santísimo Sacramento donde muchos menores acompañan a los cofrades, algunos incluso en brazos.

Los hay que tratan de seguir el paso de su compañero, los hay en botas, en zapatillas, en zapato de vestir y hasta en merceditas. El caso es ir cómodos y no perder el sitio. Por eso cuando alguno desfila recto como una vela portando una rama de olivo sin pestañear, sorprende a los presentes. Es la devoción que se inculca desde bien pequeños.

Los puericantores con su libro de canciones en mano pasean hasta la Catedral en cuya liturgia del Domingo de Ramos serán protagonistas. Le siguen la banda infantil y cofrades de la Sangre de Cristo y su banda junto con la del Santo Cristo de Burgos. Todos ellos preceden a la Borriquilla cuyo paso, nada más salir del arco, enciende el más enérgico repique de campanas en la Catedral. Después las autoridades locales con todo el equipo de gobierno representado así como algunos funcionarios municipales para terminar la con la Banda Ciudad de Burgos.

En ese momento las vallas se abren, el recogimiento entra en la Catedral y en la Plaza del Rey San Fernando los niños ya devoran las chuches que cuelgan de sus palmas, algunos cofrades vuelven rápido a sus parroquias y los turistas copan el entorno. Tendrán que esperar hasta el final de la misa si quieren entrar a la Catedral. Por un rato será lugar de culto y abandonará todo resquicio turístico. Y es que ha llegado el momento de la devoción.