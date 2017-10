La solidaridad que se enseña y se practica

Amycos es una organización no gubernamental y aconfesional que empezó girando el foco de atención a Latinoamérica, especialmente Nicaragua, pero que ahora mira tanto a Sudamérica como Europa en sus tres líneas estratégicas de actuación: Cooperación internacional, Educación para el Desarrollo y Coordinación y trabajo en red con otras agrupaciones dentro de la red regional y nacional de ONGDs.



Todo arrancó hace ya 20 años. Algunos universitarios se desplazaron a Nicaragua donde vieron de cerca la forma de vida de la población. El subdesarrollo caló en los huesos de aquellos jóvenes que no pudieron evitar empezar a hacer algo, desde la distancia, en su regreso a Burgos. Así arrancó esta asociación que hoy está presente en las provincias de Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Asturias, Zaragoza y Madrid.



La sede central está en Burgos desde donde se coordinan las acciones para recaudar fondos con los que que acercar el agua, viviendas dignas o escuelas a las poblaciones de rincones rurales casi olvidados de Nicaragua, donde siguen desarrollando acciones, y Bolivia. «Al principio nos embarcábamos en proyectos más pequeños y que supusieran una resolución de problemas individuales, ahora trabajamos proyectos que beneficien de forma directa a toda la comunidad», explica el secretario de Amycos, Andrés Rodríguez Amayuelas. De esta manera se ha pasado de apadrinar niños de comunidades a desarrollar ayudas para becar a 200 niños en una escuela en Managua.



Pero en los últimos tiempos Amycos se ha embarcado en la consecución de sus objetivos fundacionales en la propia ciudad de Burgos y en Europa. «No tiene sentido trabajar con los ojos puestos a 11.000 kilómetros de aquí sino no se ve un reflejo de ese trabajo en el entorno en el que nos movemos». En esta línea se centra el trabajo de educación necesario para tener la vista lo suficientemente afinada para descubrir las injusticias aquí y al otro lado del Atlántico. Pero también prestar servicios aquí. Por ejemplo desde Amycos llevan a cabo la asistencia jurídica de las personas que atiende Atalaya Intercultural. También desarrollan acciones expositivas, talleres participativos para concienciar de las situaciones que se dan en el mundo.



Por otro lado, están inmersos en el desarrollo de programas de cooperación europea para favorecer el intercambio de jóvenes. De esta manera Amycos envía jóvenes españoles mientras que recibe jóvenes europeos para el desarrollo de sus acciones de trabajo en favor de desarrollo sostenible. En la actualidad se encuentran colaborando con Amycos jóvenes de Polonia, Grecia, Francia e Italia. Estos se suman a los voluntarios en prácticas de la universidad ya sea el Prácticum 1 o las prácticas de fin de carrera que se pueden desarrollar en países en los que trabajan desde Amycos o en la ciudad desarrollando proyectos de concienciación.



En este ámbito se engloba el denominado Peoples Corner que busca «promover la participación de la gente para que aporten ideas para lograr una ciudad mejor». Este trabajo se desarrolla en Burgos y en otras cuatro ciudades de Italia, Bélgica, Portugal y República Checa. Se ha recabado la opinión de vecinos a través de una encuesta realizada en colaboración con la UBU con 900 documentos realizados. También se han organizado talleres participativos con asociaciones de la ciudad. «El objetivo es diseñar con toda esta información unas conclusiones que nos permitan elaborar unas propuestas que se trasladarán a las autoridades en un acto de conclusión que esperamos que tengan su materialización», resumen desde Amycos.