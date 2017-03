Los burgaleses se resisten aún a someterse al test de detección precoz del cáncer de colon. Pese a lo sencillo de la prueba y de la diferencia que puede marcar un diagnóstico temprano en el desarrollo de la enfermedad, solo un tercio de los que desde 2014 han recibido la carta de Sacyl para participar en el programa acudían después a su centro de salud.



En concreto, la Consejería de Sanidad ha remitido en los tres últimos años hasta 82.099 cartas a habitantes de la provincia con edades comprendidas entre los 55 y los 69 años. De ellos, 27.271 aceptaban la invitación y se realizaban la analítica dirigida a encontrar sangre oculta en heces. Porque en eso consiste sencillamente este cribado que dista de ser invasivo.



Desde la puesta en marcha del programa 2.416 test han arrojado un resultado positivo, que no implica que el paciente tenga una lesión. Solo en estos casos se realiza un examen colorrectal más completo, mediante una colonoscopia, para descartar o confirmar la existencia de un problema.



Solo el año pasado, en el que se instaba a participar a 39.762 burgaleses y 13.038 accedían a realizar el test, con resultado positivo en 9478 casos (un 7,5%). Se practicaron 762 pruebas posteriores que permitían detectar 53 cánceres invasivos, 163 adenomas de alto riesgo, 138 de medio riesgo y 145 de riesgo bajo.



En el conjunto de la Comunidad, desde que este programa se extendía a todas las provincias, en diciembre de 2013, se han diagnosticado 3.899 lesiones de distinta consideración.



Cabe recordar que el cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes tanto en hombres como en mujeres a partir de los 50 años. Es además el segundo tipo de tumor que más muertes provoca en la provincia, solo superado por el de pulmón. Según los datos de Instituto Nacional de Estadística, el 2015 -último año del que se disponen cifras- fallecían por esta causa 122 personas. No obstante, también es uno de los que mejor pronóstico presenta si se detecta de forma temprana, siendo además de los pocos que puede diagnosticarse pronto, sin que se presente síntoma alguno, y de forma muy sencilla.



De ahí que este programa de salud pública se destine a un grupo de población tan amplio: hombres y mujeres a partir de 50 años residentes en la región. Para evitar sobrecargar las consultas de colonoscopias la implantación de la iniciativa se realiza de forma progresiva y cada año desde 2014 se envían las ‘invitaciones’ a una parte del colectivo. En aquel ejercicio se llamaba a realizarse el análisis a los que tenían entre 65 y 69 años, 17.804 personas en Burgos de los que 5.079 se sometían al test. En 2015 fueron 24.533 las misivas enviadas a personas con edades entre los 60 y 64 años. La respuesta crecía hasta el 37%, con 9.154 test.



Fuentes de la Consejería de Sanidad reconocen que, tal y como evidencian los datos de pruebas realizadas, «aún existe cierta reticencia» a someterse a esta prueba cuyo objetivo «es encontrar pólipos que puedan ser extirpados antes de su transformación en cáncer o detectarlo en fase inicial, cuando el tratamiento es más efectivo». De hecho, estas mismas fuentes subrayan que el 90% de los casos pueden curarse si se diagnostican a tiempo.



Y ese es el mensaje a recordar hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, jornada consagrada a concienciar de la importancia crucial de estos test «como medida más eficaz para prevenir esta enfermedad».



De hecho, la AsociaciónEspañola Contra el Cáncer dedica la cita a reclamar a todas las comunidades que aún carecen de estos programas de cribado que lo implanten cuanto antes pues, insisten, supone facilitar el acceso a «una prueba rápida e indolora que permite salvar miles de vidas».



En caso de que el resultado sea negativo, Sacyl recomienda realizar este test cada dos años a partir de los 50 y explica que «el consumo de alimentos ricos en fibras, frutas y verduras, la ingesta de lácteos, hacer ejercicio regular y evitar el consumo de alcohol y tabaco son hábitos que se asocian a un menor riesgo del cáncer colorrectal».





LAS FARMACIAS INFORMAN DE LOS SÍNTOMAS DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA



La campaña de concienciación promovida por GSK señala que es la patología urológica más frecuente y estima que en Castilla y León podría afectar a 245.000 varones de más de 65 años

Dentro de su labor habitual de concienciación, los farmacéuticos de la región se centran estos días en la campaña promovida por GSK para informar sobre la hiperplasia benigna de próstata (HBP), dolencia que consiste en un aumento del tamaño de este órgano «que puede provocar una obstrucción progresiva del flujo urinario y, si no se trata, puede conllevar complicaciones». Así, la iniciativa, plasmada en la web www.laprostatasiimporta.com, busca convencer a los varones mayores de 50 años de la importancia de acudir al médico ante posibles síntomas «como micciones frecuentes diurnas o nocturnas o incontinencia».



Todas las oficinas de farmacia de la provincia tienen a disposición de los interesados información detallada sobre la HBP, a los que realizarán un «sencillo cuestionario para evaluar la intensidad de sus síntomas».



Los impulsores de la campaña señalan que esta es la patología urológica más frecuente en mayores de 65 años y que, en la región, podría afectar a 245.000 varones.