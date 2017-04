El centro educativo Nuestra Señora de la Merced y San Francisco Javier-Jesuitas entregaba ayer su tradicional Premio Solidaridad. El galardón cumplía su mayoría de edad en manos de Yonas Kinde, atleta etíope que el año pasado participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Tal logro no sería reseñable al margen de lo deportivo si no fuera porque no lo hizo bajo la bandera de su país de origen, del que partió siendo un niño, sino en nombre de los 65 millones de refugiados del mundo.

Una gran ‘patria’ que por primera vez tuvo su representación en la cita internacional y a la que acudieron hombres y mujeres de todo el planeta con la superación por bandera.



Kinde aseguraba que fue «un sueño cumplido» y una experiencia que le ha «cambiado la vida». Agradecido por el reconocimiento aprovechó la ocasión para compartir con los centenares de jóvenes burgaleses reunidos en el salón de actos de la calle Julio Sáez de la Hoya un sencillo mensaje: «Nadie quiere ser refugiado. Somos sencillamente personas, iguales que el resto, que por circunstancias nos vemos obligados a salir de nuestro país», explicó para llamar a, «entre todos, trabajar por construir juntos un mundo mejor».

Su granito de arena ponen para tal fin algunos de los que le escuchaban atentos. Y a ellos, los 47 alumnos de ciclos de FP y Bachillerato que este año participan en el programa de voluntariado social impulsado por el centro en 16 instituciones de diversa naturaleza, también se les reconocía la dedicación con diploma que la certifica.

Así lo recordaba Jaime Burgos, responsable del departamento de Formación Humana, que explicaba que esta iniciativa que llevan a cabo desde hace casi dos décadas persigue completar la educación académica con valores añadidos: «Y una de las enseñanzas fundamentales es la de la importancia de conocer la realidad, lo que sucede en el mundo y especialmente en los márgenes. Queremos que los chavales se acerquen a esos márgenes. Este es su primer contacto y esperamos que después, cuando ejerzan su profesión, sea la que sea, mantengan esa atención a los más desfavorecidos».



Sobre el Premio Solidaridad, Burgos precisó que la intención del reconocimiento a tan singular equipo olímpico creado por primera vez en la historia de este evento deportivo aspiraba a subrayar el «esfuerzo añadido» de estas personas que incluso en las condiciones más adversas, «como puede ser vivir en un campo de refugiados» se dedican a entrenar a un «nivel altísimo», tanto como para superar las marcas exigidas por el Comité Olímpico Internacional.

En ediciones anteriores el galardón ha distinguido la labor de entidades como las fundaciones Juan Ciudad y Hombres Nuevos, la Universidad Centroamericana, la Federación Española del Banco de Alimentos o Cáritas España, entre otras.