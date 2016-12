Más de 30 años después de que la banda terrorista ETA asesinara a los guardias civiles Ignacio Mateu Isturiz y Adrián González Revilla, la familia del teniente Mateu celebra que la causa se reabra en la Audiencia Nacional a petición de laFiscalía contra dos miembros del comando que perpetró el atentado, José Antonio López Ruiz,‘Kubati’, y José Miguel Latasa Guetaria. Nuevos datos recogidos en un informe de la Guardia Civil elaborado en octubre de este año implicarían a este comando con el atentado. «Es una sensación de alegría porque parece que se va a hacer justicia», señala Jaime Mateu Isturiz, hermano del teniente Ignacio Mateu.



El exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León y actualmente diputado del PP por Burgos destaca que llegar hasta aquí ha costado mucho tiempo y esfuerzo, gracias al empeño de la familia por hacer justicia y a «la eficacia que ha demostrado la GuardiaCivil para seguir investigando». El diputado popular es doble víctima de la banda terrorista. En 1978, ETA asesinaba a tiros a su padre, José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo.



Mateu recuerda que «lo mismo que hicimos con los asesinos de mi padre hemos hecho con Nacho» para llegar hasta este punto.



El hermano de JaimeMateu fue asesinado por ETA en 26 de junio de 1986 junto a su compañero Adrián González.Según se recoge en el escrito remitido a la Audiencia Nacional por la fiscal Carmen Monfort, alrededor de las 6.40 horas de ese día, la Casa Cuartel de Aretxabaleta (Guipúzcoa) sufrió un atentado cometido presuntamente por miembros de ETA. El ataque se produjo utilizando tubos lanzagranadas que no produjeron daños materiales ni personales.



Cuando los integrantes de la Unidad Antiterrorista de la Guardia Civil se desplazaron a un monte cercano de la CasaCuartel para tratar de localizar y examinar el artefacto, se produjo una explosión de una bomba trampa, activada mediante un temporizador que causó la muerte de los miembros de esa unidad, Ignacio Mateu yAdrián González. El escrito de la Fiscalía recoge que en los tubos lanzagranadas que estaban atados a un árbol se encontraron tres huellas latentes anónimas. El análisis posterior dio resultado negativo, por lo que el fiscal del caso entonces solicitó el sobreseimiento de la causa en junio de 1988. Un mes después, la Sala Penal de la AudienciaNacional acordaba la conclusión del sumario.



La Fiscalía vuelve a solicitar la reapertura del caso en 1997 y en 2001 tras haber solicitado informes al Grupo de Información de la Guardia Civil. Pero en ambos casos se vuelve a sobreseer la causa. Una nueva solicitud de un informe a la GuardiaCivil parece haber nuevos indicios que vincularían al denominado comando ‘Goiherri Kosta’ con aquel atentado. Entre ellos destaca una carta, escrita por uno de los miembros del comando no identificado, dirigida a Santiago Arróspide Sarasola, conocido comoSanti Potros, en la que señala:«Lo que sí nos hemos enterado es que le tienen mucho miedo a que les demos en los cuarteles, así es que tenemos que potenciar eso...».El comando solía colocar un segundo artefacto trampa para «cazar» a los miembros de los Cuerpos yFuerzas de Seguridad, como pasó en el perpetrado contra la Casa Cuartel de Aretxabaleta.



El informe de la Guardia Civil indica que en el atentado contra la CasaCuartel de Ordizia ese mismo día, como contra la de Aretxabaleta, se utilizó como temporizador un reloj despertador mecánico modificado, lo que hace pensar a los investigadores que los explosivos utilizados en este último atentado podrían estar allí desde el día anterior. El informe añade que los elementos, materiales y técnicas de manipulación empleados en el atentado contra la Casa Cuartel de Aretxbaleta «son idénticos» me algunos casos a los usados por este comando. La distancia de 35 kilómetros entre ambas localidades hace «compatible espacial y temporalmente» que los dos atentados fueran cometidos por el mismo comando.



En la actualidad, ‘Kubati’ y Latasa Guetaria están en libertad. En el caso de ‘Kubati’ fue excarcelado en 2013 en virtud de la anulación de la ‘doctrina Parot’ por el Tribunal de Estrasburgo. Latasa Guetaria fue expulsado de la banda en 1994 tras repudiar públicamente la violencia de ETA. Posteriormente se acogió a la denominada ‘Vía Nanclares’ hasta su excarcelación en 2013.



El diputado del PP resalta que esta reapertura debe ser «un paso importante para poder esclarecer este atentado». Y está convencido de que es necesario de que «haya un relato, en el que hay unos asesinos y unas víctimas». Ala vez que alababa el funcionamiento de la Justicia. En este caso, «es un ejemplo de que la Justicia funciona». Mateu solo pide justicia porque «ni olvido ni perdono».