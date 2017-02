El Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo sentó ayer jurisprudencia sobre la aplicación del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo y la devolución del capital cobrado de más. Estas prácticas abusivas podrían estar presentes en 14.000 hipotecas en Burgos, según calcula Adicae, y se estima que podrían mover 3.000 procesos judiciales en unos litigios que, en la Audiencia de Burgos, se dirimían hasta ahora en ocho meses.

Durante este tiempo la jurisprudencia del Supremo establecía que los bancos debían devolver el importe cobrado de más en aquellos casos donde la cláusula suelo se establecía sin explicaciones expresas de qué era y cómo afectaba al particular esa norma. Se activaba como periodo de devolución desde mayo de 2013. Pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en 21 de diciembre del año pasado, obliga a las entidades bancarias a la nulidad desde el inicio del proceso y, por tanto, a devolver las cantidades cobradas de más durante todo el periodo de vida del contrato hipotecario en aquellos casos en los que sea declarada abusiva la cláusula suelo.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en dos casos concretos, uno sobre un recurso de casación que pedía la nulidad de una cláusula suelo de Caja Rural de Teruel por falta de transparencia; y la confirmación de una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total en una hipoteca con suelo concedida por la Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlley y cuyo recurso de casación había emitido el BBVA, ahora responsable de ese contrato hipotecario.

Plan de gestión

Si se produce un aluvión de demandas, unos 3.000 casos en la provincia podrían acabar en los juzgados, la administración de justicia trabaja en un plan de emergencia para facilitar la gestión de los asuntos. El Consejo General del PoderJudicial reunió ayer a los diferentes presidentes de los Tribunales superiores de justicia, a la que asistió el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción. El encuentro ha servido para sentar las bases del plan de emergencia que se establecerá ante el aluvión de demandas que se avecina. Hace una semana se presentó como criterio general de ese plan de emergencia que cada provincia contara con un juzgado dedicado ex profeso a estos asuntos judiciales. Parece que se delegaría esta función en alguno de los Juzgados de Primera Instancia por ser los que han asumido estos trámites hasta ahora. Pero sería una competencia exclusiva y no excluyente puesto que se busca no recargar otros juzgados.

De ahí que tras el encuentro de ayer, en el que también han participado las juntas sectoriales de jueces y magistrados, se haya remarcado la necesidad de dotar a estos juzgados de medios materiales y personales.

Tras la reunión de los responsables autonómicos de los juzgados, se ha acordado trasladar el contenido de la reunión de hoy al ministerio de Justicia.Será en la reunión de la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio y que copresidirán el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que se celebrará el próximo martes.

Será un encuentro que precederá a la convocatoria de reunión para tratar este plan de emergencia a la que se han convocado a los jueces decanos. El objetivo es empezar a articular una estrategia de respuesta ágil y rápida a las demandas que se presentarán en las diferentes provincias en junio, una vez que finalice el plazo de que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.