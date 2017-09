El talento científico burgalés conquista Brasil

Satisfechas del esfuerzo y el trabajo realizado. Así han afrontado Lucía Fernández y Andrea Santamaría el inicio del curso académico. La primera estudia Matemáticas y Estadística en la Universidad Complutense de Madrid. La segunda Derecho y Economía Bilingüe de Inglés en la Universidad Carlos III de Madrid. Las dos cruzaron sus destinos, a pesar de encabezar proyectos de ciencias puras y ciencias sociales, en el Bachillerato Internacional del Instituto Cardenal López de Mendoza.



Participaron en el VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores celebrado en Burgos en febrero. Y tras su exposición fueron seleccionadas por el centro para participar en la Exposición Internacional de Ciencias que se celebró del 7 al 12 de agosto en Brasil. «El claustro y el equipo del instituto eligieron los dos proyectos y pudimos acudir a la cita gracias a la beca del centro y que hemos podido asistir con los compañeros de la Asociación Inice de Salamanca», relata Andrea. Ellas estuvieron acompañadas en el periplo brasileño por las salmantinas Irene González y Laura Ortiz. Junto a ellas la representación española se cerraba con otras cuatro participantes de Cataluña. Y las dos relatan que «ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora».



A Lucía las curvas asintóticas y casiasintóticas le llevaron hasta Fortaleza. Un proyecto de investigación que arrancó, bajo la tutorización de Constatino de la Fuente, en segundo al preguntarse por qué en las funciones de infinito que estudiaba en Matemáticas se referían siempre a rectas pero no había ninguna función que se refiriera al mismo fenómeno en una curva. «Me resultó curioso y empecé a trabajar en ello sin saber si al final la iba a encontrar o no y, como vi después, casi sin documentación a la que referirme». Su hipótesis surgida en las aulas del instituto tuvo resultado. «Después de mucho trabajo, de muchas revisiones con el tutor para ver por dónde podía seguir porque no encontraba nada sobre esto, encontramos funciones para trabajar el infinito en curvas», resume. Explicar este proyecto en Fortaleza le ha servido para «sentirme aún más orgullosa del trabajo que he realizado» pero también «me producía una gran satisfacción poder tratar este asunto con otros chicos y chicas que estaban interesados en ello, en debatir sobre el trabajo y el método».



El caso de Andrea Santamaría generaba mucha curiosidad en Brasil. Era de los pocos proyectos vinculados a las ciencias sociales que había en la Feria. Coordinado por la profesora de Historia Yolanda Saez analiza la evolución ideológica del PSOE en la transición a través de sus protagonistas y de las actas de congresos y encuentros políticos que se vivieron en aquel entonces. «Como tenía claro lo que quería hacer empecé el verano antes de empezar segundo de Bachillerato para poder ir coordinando las entrevistas y la documentación que era muy extensa», explica. Un trabajo que fue compaginando, como Lucía con los estudios de Bachillerato y Bachillerato Internacional. Realizó entrevistas a Juan José Laborda, ex presidente del Senado, la ex ministra Mercedes Cabrera o el diputado, hoy profesor de la Universidad de Burgos, Federico Sanz. «Propuse el trabajo porque es un momento de la historia de España apasionante y el PSOE estaba dividido pero llegó a ganar las elecciones en tan sólo diez años», resume. La conclusión de Santamaría bien podía aplicarse a la actualidad. «Es un partido que terminó adaptándose a la realidad coyuntural del momento».



Ambas aseguran que el final del curso entre las asignaturas de Bachillerato, los exámenes de Bachillerato Internacional, algunos de hasta cuatro horas de duración, y la EBAU, antigua Selectividad, «hemos pasado momentos malos y muy estresantes pero el desarrollo del proyecto de investigación ha sido tremendamente gratificante».