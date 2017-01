La tasa de emancipación juvenil desciende 7,6 puntos en diez años

Irse de casa de los padres y empezar un nueva vida de forma independiente se ha convertido en los últimos años en un proeza difícil de conseguir. Son diversas las variables que en estos diez últimos años han provocado que el número de jóvenes de la región que logra vivir de forma independiente haya descendido, desde una caída de la población joven o el alto precio de la vivienda a una incorporación más tardía al mercado laboral y, una vez en él, tener sueldos y contratos cada vez más precarios.

En este sentido, echando la vista atrás diez años, hasta el 2008, periodo en el que iniciaba la crisis económica, tal y como recogía el Observatorio de Joven de Vivienda en España- integrado en el Consejo de la Juventud de España- durante el primer semestre del año en la región residían 361.005 jóvenes de entre 18 y 29 años, de los cuáles el 26% se había independizado. Una vez finalizado el año, la tasa se redujo ligeramente hasta el 25,2%.

En el 2013, el consejo creaba el Observatorio de Emancipación, que integraba en una sola publicación el Observatorio Joven de Vivienda en España y el Observatorio Joven de Empleo en España. Entre los cambios más significativos, el nuevo observatorio ampliaba la edad de estudio de los 18 a los 16 años. De ahí se desprende que, durante el primer semestre del año 2016, de los 304.355 jóvenes de entre 16 y 29 años que residían en la Comunidad, únicamente el 18,4% vivían de forma independiente.

Una realidad que, además de evidenciar una estrepitosa caída de la población joven en la región- con más de 50.000 habitantes de diferencia- a pesar de haber incluido a los jóvenes de 16 y 17 en la estadística, pone de manifiesto una caída de 7,6 puntos en el porcentaje de menores de 30 años que se han logrado emancipar.

La tasa de emancipación del 18,4% que se registró durante los seis primeros meses del año 2016, se mantuvo respecto al año 2015, cuando también fue del 18,4%. Algo más alta fue en el año 2014, cuando la tasa de emancipación fue del 19,2%, de un total de 318.000 jóvenes. Siguiendo con el histórico anual, el año 2013 anotaba la tasa de emancipación más baja desde el año 2008, del 18%.

Por el contrario, en el año 2009 se alcanzaba la más alta en la región, el 28,3% de los jóvenes de entre 18 y 29 años vivía por su cuenta. A partir de ese año, el descenso fue continuado hasta llegar al 18% de 2013.

Precisamente entre los ‘afortunados’ que han logrado emanciparse se encuentra Cristina Pérez, tiene 26 años y lleva desde los 23 viviendo con su pareja en un pueblo de la provincia burgalesa. Ambos trabajan, pero el salario «llega para hacer todos los pagos mensuales, hipoteca, coche y gastos de la casa, y poco más», comenta. Esta burgalesa emprendió su camino en solitario «tras haber estudiado en la capital ribereña». Allí conoció a la que es su pareja y desde hace tres años comparten hogar. «Tomar la decisión de vivir juntos no es algo sencillo y más ahora, cuando el trabajo viene y va». Afortunadamente él cuenta con un trabajo ‘fijo’, algo que «siempre da una tranquilidad». Mientras, Pérez tiene un empleo en un colegio de la zona como monitora «en madrugadores y comedor». Lamenta, eso sí , «no poder trabajar de lo mío». Es técnico de laboratorio en aceites de oliva y vinos.

A pesar de todo, esta joven pareja rompe con las estadísticas y es que, tal y como señala la Oficina Europea de Estadística- Eurostat- España se sitúa como el séptimo país de la Unión Europea donde sus jóvenes se independizan más tarde, actualmente con 29 años de media. Hace diez años, la situación no era muy distinta y es que, en 2008, la edad media para emanciparse estaba en los 28,4 años.

Por delante de España hay seis países más, todos ellos a excepción de uno son ‘mediterráneos’. Croacia, con una edad media de 31,4 años, es el país en el que los jóvenes más tardan en independizarse. Le siguen Macedonia, con 31,7 años; Malta, con 31,1 años o Italia, con 30,4 años. En el lado contrario de la balanza se sitúan en el top 3, los países nórdicos. En Suecia, los jóvenes se independizan con una edad media de 19,7 años; en Dinamarca lo hacen con 21,1 años y en Finlandia, con 21,9 años.

En el caso del territorio nacional, Castilla y León presenta la tercera tasa de emancipación juvenil más baja, tan solo por detrás de Galicia y Cantabria.

En esto de irse a vivir por cuenta propia también tiene una importancia crucial la formación educativa. Precisamente en la comunidad castellano y leonesa, el porcentaje de personas jóvenes que sigue formándose es mayor al del conjunto de comunidades y es especialmente más notoria esta diferencia entre las personas jóvenes con mayor nivel formativo. En el primer semestre de 2016, de los 315.052 jóvenes de la región, 78.821 personas tenían estudios superiores o se encontraban en plena formación, es decir, un 25%.

En esta situación se encuentra Sandra Martín, acaba de cumplir 24 años y hace un año y medio que finalizó sus estudios de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. Vive con sus padres y se encuentra en búsqueda activa de empleo. «He trabajado en empleos temporales en este tiempo, pero desde las prácticas no he vuelto a trabajar de lo mío». Explica que,en un corto o medio plazo, no ve viable lanzarse hacia la independencia y es que «el objetivo ahora es conseguir trabajo y mientras lo encuentro seguir formándome, especialmente en idiomas».

Sandra no tiene prisa, se considera joven para iniciar su andadura sola, pero también le preocupa y le molesta que «en muchos empresas te hagan entrevistas porque les cuadra tu perfil, pero luego ven que no tienes experiencia y mucho menos los tres, cuatro o cinco años que me han llegado a pedir». Añade que «así es imposible meterse de lleno en el mercado laboral, nos quieren con estudios y con experiencia, pero si acabamos de terminarlos, eso es imposible y nadie nos da la oportunidad».

Mayores de 30

Lo que no ha variado a lo largo de los diez últimos años ha sido la tasa de emancipación de los jóvenes de entre 30 y 34 años. Precisamente en el año 2008 y durante el primer semestre del años 2016 ha sido cuando se han registrado los datos más bajos de los diez últimos años. En el caso de 2008, la tasa se mantuvo en el 68,6% mientras que durante el primer semestre del año pasado era de l 68,9%.

Entre 2009 y 2015, el porcentaje de castellano y leoneses de entre 30 y 34 años que vivían independizados no descendió del 70%, siendo el año 2011 cuando se alcanzó la tasa más alta de la década, el 74,3%.