Técnicos municipales comprobarán el estado actual de la fábrica Mifer

Técnicos del área de licencias volverán a analizar la situación de la antigua fábrica de material siderúrgico y calderas Mifer, cuyas ruinas se encuentran en la carretera de Arcos. El objetivo de la edil de Licencias, Ana Bernabé, es comprobar si, tal y como explicó Imagina en rueda de prensa, las instalaciones están contaminadas de plomo y se vierte hacia un acuífero que llegaba antaño a las instalaciones y que ahora no se está cuidando. Imagina se hace eco de las quejas de los vecinos que, en reiteradas ocasiones han solicitado la demolición de las instalaciones fabriles que llevan varias décadas paradas.

En su exposición reclamaron realizar una demolición «por interés general tal y como se hizo con el Hospital General Yagüe», señaló el portavoz de la formación, Raúl Salinero. Destacó que los vecinos denuncian que la zona esta abandonada, se producen movimientos esporádicos de ocupación y hasta se ha dado un incendio en el interior. Imagina se hizo eco, además, de las quejas de los vecinos que denuncian que el manantial canalizado hasta la fábrica se filtra por sus garajes. «Los vecinos creen que es contaminante puesto que al manantial se transmite plomo y se inundan los bajos de sus inmuebles», destacó.

Para Ana Bernabé ésta «es una acusación muy grave» porque es «un delito medioambiental que antes de decir en rueda de prensa deberían haber denunciado ante el Seprona, no se puede deslizar una acusación tan grave sin pruebas ni datos al respecto», señaló Bernabé. Se mostró contrariada porque «en la comisión solo se ha hablado de solicitar el derribo, unos trámites que como poco llevará entre tres y cuatro años, de ahí a denunciar una contaminación de un acuífero...».

De hecho Bernabé tratará de alcanzar un acuerdo con los propietarios y que técnicos municipales revisen el interior de las instalaciones. «Realmente los técnicos ya han revisado en la zona y no han visto nada de lo que se ha denunciado ni se apreció riesgo alguno de derrumbe». Señaló la edil que es un edificio cerrado y hasta que no toque la Inspección Técnica de Edificios no se puede obligar a demolición.

Por su parte Imagina considera que se debería iniciar el proceso aunque no haya intención de llevar a cabo el aprovechamiento urbanístico en estas tres parcelas que se agrupan en una. «No es necesario esperar a que haya un interés de edificación sino que se puede exigir la demolición y descontaminación del suelo y, si el propietario no lo realiza, llevar a cabo una expropiación forzosa», apuntó Salinero. Señaló que el PGOU reserva para este espacio un aprovechamiento urbanístico que permitiría la edificación de 40 viviendas, el 30% de protección. Además se podría llevar a cabo la urbanización del entorno que permitiría conectar la calle Virgen Salteiro con Carretera de Arcos.