Tecnología, crisis y normas impulsan la eficiencia

Una definición sencilla y unánime servía de pistoletazo de salida y sentaba las bases del tema a abordar: la eficiencia energética. El responsable de Prescripción de Gas Natural, José Manuel Domínguez, se encargaba de concretar que «se trata de consumir solo lo necesario para cubrir un servicio». Y aclaraba: «Ser eficaz es prestarlo de manera adecuada y ser eficiente es ser eficaz con los recursos justos y necesarios».



Así comenzaba el diálogo promovido por El Mundo-El Correo de Burgos en el que el propio Domínguez analizó junto a Johnny Argüelles, de GPYO Ingeniería y Urbanismo, y Urbano Peñas, delegado de Gas Natural Fenosa en Burgos, los principales retos presentes y futuros para una gestión sostenible de los recursos energéticos.



Los tres coincidieron en destacar la importancia de incorporar este concepto en cualquier ámbito, especialmente en las empresas, pues «si no eres eficiente no eres competitivo y si no eres competitivo desapareces», aseveró Domínguez.



Con todo, consideraron que, quizá por tal motivo, precisamente la industria apostaba pronto por esta política. Argüelles afirmaba haberlo comprobado en su día a día al asistir a un incremento notable de las auditorías solicitadas por empresas para optimizar el gasto energético. «La crisis empujaba a muchos a estudiar como ajustar los consumos», indicaba. Domínguez, en la misma línea, señalaba que si bien el bache económico ha obligado a «deshacerse de los superfluo» la legislación europea también ha sido determinante al facilitar que se incorporen hábitos sostenibles en las prácticas cotidianas, tales como comprar un electrodoméstico. «El etiquetado anima a elegir, en la medida de las posibilidades, aquellos productos más eficientes», añadía.



Peñas sumaba al listado de razones la evolución tecnológica: «Es crucial». Así, se han logrado cambios tan significativos que pese a la recuperación económica el consumo energético sigue cayendo. «Estos indicadores hasta hace muy poco se movían en paralelo y ahora se han desligado», subrayó el responsable de Prescripción de Gas Natural. No obstante, el grado de conversión a hábitos más eficientes es dispar por sectores. Unos acumulan más retos pendientes que otros. Y el dinero a invertir siempre es determinante.



Para lograr el ahorro máximo las soluciones deben ser flexibles. En esta máxima también coincidían los tres protagonistas. «No hay un sistema clave en este sentido, de ahí que el asesoramiento profesional e independiente sea fundamental para buscar una respuesta a medida y proporcionar además, con la adecuada monitorización, un control del consumo», indicó Argüelles. Peñas aseguró en este sentido que, además, «se precisa una divulgación permanente para que el usuario cuente con toda la información».



Sobre el papel de las administraciones, los representantes de Gas Natural discreparon con el de GPYO sobre el peso que han de tener las subvenciones en el fomento de la eficiencia. Argüelles opinaba al respecto que «sin ayudas, que además sirven para desarrollar las tecnologías, no hay cambios». Domínguez sin embargo matizó que «las subvenciones deben servir como motor pero no ser una mera excusa para abaratar, una muleta».



No hubo dudas en la labor ejemplarizante que han de llevar a cabo las instituciones públicas. Unánime fue la valoración de que «hacen lo que pueden para cumplir las obligaciones que les marca Europa en su directiva». No obstante, también convinieron que «tras la crisis, la capacidad de inversión en este tipo de mejoras se ha visto mermada», según señaló Domínguez. Al hilo, Argüelles afirmó que «hay voluntad pero también cautela».



En el capítulo de retos de futuro cada cual ‘tiraba’ hacia su terreno. El representante de GPYO incidió en la importancia creciente del arbitraje profesional entre usuario y proveedor de energía, que dibuja un nicho de mercado interesante. Reclamó, eso sí, que se legisle la figura de gestor energético para frenar a oportunistas y combatir «el clima de desconfianza», que dificulta el trabajo.



Por su parte, el responsable de Prescripción de Gas Natural auguró un incremento progresivo de la presencia de energías renovables «de todo tipo, incluso las que hasta ahora nos han dado quebraderos de cabeza». Se detuvo en este sentido en los residuos orgánicos convertidos en gas natural renovable, una suerte de biogás depurado que presenta las mismas características que el gas natural. Destacó también los avances en la elaboración de biometano. Con todo, abogó por el consabido mix para evitar «burbujas» y garantizar un equilibrio, amén de promover un desarrollo de las tecnologías para que, además de sostenibles, sean fiables y seguras.

