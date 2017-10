El desbloqueo de la nueva paralización de la obra del Parque Tecnológico avanza a paso lento y discreto. A partir de este punto del proceso, el Instituto para la Competitividad Empresarial, antes ADE, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, no va a dar detalles del proceso que se iniciará en próximas fechas con el administrador concursal tras la quiebra de la adjudicataria de las obras, Isolux, el pasado mes de julio.



Según recuerdan desde la Consejería, el informe que se debía elaborar un informe de final de obra y establecer qué se ha hecho, qué queda y licitar un nuevo contrato para construir lo que queda ya está terminado. Es ahora cuando se iniciará el proceso de negociación para con el administrador concursal para determinar el estado de la obra ejecutada. Con ese informe del porcentaje de obra que está ejecutada, el administrador concursal deberá determinar si está de acuerdo o no para poder liquidar, por lo que desde la Consejería tampoco se aventuran a dar plazos.



En el caso de que se acepte la liquidación planteada, se abriría un nuevo proceso de licitación de las obras, lo que llevaría la reanudación de los trabajos al próximo año. Los plazos fijados para las obras pendientes son de 16 meses, por lo que no sería hasta el año 2019 cuando esté terminada la obra.



La Junta tenía prevista para este año una inversión de 6,4 millones de euros en el Parque Tecnológico de Burgos, tal y como recogen los presupuestos de laComunidad. La obra se había conseguido desbloquear después de llevar parada desde el año 2011. El objetivo era haber retomado los trabajos a mediados de este año tras la firma del convenio entre la Consejería de Economía, el ayuntamiento de Cardeñajimeno y la junta vecinal de San Medel. Los municipios recibían 17.533 metros cuadrados de parcelas de uso tecnológico y se comprometían a poner fin al contencioso en los tribunales que había tenido paralizado el proyecto.