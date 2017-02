Seis de cada diez trabajadores que trabajan en la extinción de incendios en Burgos y en Castilla yLeón no son personal fijo, ya que en la mayoría de los casos cuentan contratos de tres, cuatro, seis o nueve meses.Una situación que los sindicatos quieren revertir porque se trata de una actividad que debe desarrollarse con garantías durante todo el año, no solo cuando se activa la campaña de incendios en verano.



En este sentido, el sindicato CCOO reclama a la Junta de Castilla y León que, por lo menos, los contratos que se hagan a los empleados de este operativo sean de seis meses. Ernesto Angulo, responsable del sector autonómico de CCOO en la Consejería de Fomento, explica que «estamos en negociación con la Junta» para solicitar esa ampliación de la duración de los contratos, es decir, pasar los contratos de tres meses, que «son los más precarios».



Este sería un primer paso de mínimos, aunque el representante de CCOO asegura que «nos encontramos con la negativa de siempre, por falta de presupuesto».



En el operativo contraincendios que despliega la Junta de Castilla y León en Burgos se puede apreciar el tipo de contratos que tienen los cerca de un centenar de trabajadores que, en el caso de los de tres meses, tienen un contrato precario y, en el caso de las autobombas«con un riesgo y preparación no acorde con la duración y las retribuciones que reciben y con pocas posibilidades de formación». Así, en el centro provincial de mando hay tres personas con contratos de diez meses, mientras que en las autobombas hay seis empleados con contratos de nueve meses. Con contratos de seis meses hay ocho trabajadores en autobombas y cuatro en puestos de vigilancia, mientras 26 empleados que desarrollan su labor en autobombas tienen contratos de cuatro meses.En esta situación también hay 9 puestos de vigilancia.



La mayoría de los trabajadores están con contratos de tres meses, que es el periodo suele coincidir con la temporada de incendios de verano.



En el centro provincial de mando hay tres escuchas, mientras que se reparten por la provincia 11 camiones autobomba, con un conductor y un peón manguerista en cada uno. A ello se suman 28 puestos de vigilancia.En este operativo contraincendios están integrados técnicos de medio ambiente, agentes medioambientales, peones de monte, conductores y personal de la Consejería de Medio Ambiente y fijos discontinuos de la extinción de incendios.



En este sentido, el sindicato CCOOsolicita que, al ser un operativo mucho mayor, sea«durante todo el año y público» como ocurre en otras comunidades autónomas.. Hay que recordar también que el 10% de los incendios se producen fuera de la campaña de verano. En la mayoría son por actividades ganaderas y agrícolas en la quema de pastos y de rastrojos.Por ejemplo, «este invierno ha sido muy seco y cuando hiela reseca mucho y cuando hay un conato en zonas escabrosas se puede producir un fuego», explica Angulo.



Estos incendios no son de las dimensiones de los que se registran durante el verano. Y recuerda una máxima que se maneja en la lucha con el fuego:los incendios se apagan en invierno. Por esa razón, insiste en que hay tarea suficiente durante todo el año para que haya un operativo contraincendios. «La propuesta de CCOO ha sido siempre tener un operativo no solo en verano sino también en invierno», apunta. Una época, la invernal, en la que la labor se debía centrar en limpieza de los montes del terreno. Trabajos que no evitan los incendios de verano, asegura, pero ayudarían a su extinción.