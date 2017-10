Terapias adaptadas paciente por paciente

La Parálisis Cerebral es un trastorno permanente y no progresivo de la psicomotricidad de la persona. A los problemas psicomotrices van acompañados de complicaciones sensoriales, de comunicación o de percepción. También puede ir acompañado por trastornos de conducta. No hay dos desarrollos de la enfermedad iguales por ello la Asociación de Afectados por Parálisis Cerebral (Apace) Burgos busca multiplicar las posibilidades de atención para adaptarse a las necesidades de cada usuario.



«Hay un servicio a la carta adaptado a las necesidades de cada usuario que puede estar en los módulos de residencia, acudir al centro de día y recibir algún servicio tratamos de ofrecer una atención individualizada», señala el gerente de Apace, Raúl Barbero. Licenciado en Derecho conoce bien el funcionamiento del centro de la Avenida Independencia puesto que es usuario y aquí trabaja desde hace dos años. «Necesito atención fisioterapéutica desde niño empecé en Cruz Roja, en el Hospital y en el 97 hubo cambios y me derivaron a Apace y no hay color. Este servicio es más especializado, más personalizado», destaca.



Además de los servicios de fisioterapia también se ofrece atención de logopedia, terapia ocupacional y también cuentan con psicólogo y trabajador social para definir el servicio completo e integral de cada usuario en función de sus necesidades particulares. El centro cuenta para ello con 50 empleados de perfil diverso (sociosanitario y legal).



Las instalaciones dan servicio a los 123 socios que pueden acudir a la sede y los servicios de Apace en forma de residencia, donde cuentan con cuatro módulos de convivencia con habitaciones de una o dos personas en función de sus necesidades y cuentan con baño, salón y cocina de uso común. «Las unidades de convivencia nos alejan del servicio institucional o asistencial y nos acercan a un ambiente que sea lo más familias posible», relata Barbero.



También cuentan con un centro de día donde los pacientes pueden estar en horario de 10.00 a 17.30 horas a los que se unen talleres de ocio o servicios puntuales de alguno de los servicios que se prestan.



De forma paralela desde APACE trabajan en diferentes proyectos. El primero es acercar los servicios al entorno rural. La asociación lleva dos meses con un servicio en Aranda de Duero tras suscribir un acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad que les cede el local. Allí se desplaza un equipo de dos personas para dar atención allí. «De los usuarios nuevos siete eran de Aranda y vimos como necesidad implicarnos en el medio rural, la idea es poder crear una estructura rural para poder cubrir las zonas rurales evitando el desplazamiento», señala Barbero.



Las nuevas tecnologías son una gran herramienta en Apace. Tiene muchas posibilidades pero quizás la más importante es que permite a pacientes con problemas de habla poder dar voz a los pictogramas que utilizan como sistema de comunicación.



Entre los talleres ocupacionales, además de pintura con papel que permite dar rienda suelta a la creatividad de los pacientes, trabajan en documentación. Un convenio con la Universidad de Burgos les permitió contar con una destructora de papel que han adaptado para que pueda ser utilizada por los usuarios del centro. Allí se encargan de desechar los documentos obsoletos de la UBU.