Testigo de historia y paraje encantador

A tan sólo 20 kilómetros de la capital, en la comarca del Alfoz, se encuentra Estépar. Once localidades a orillas del río Arlanzón componen el amplio ayuntamiento de Estépar, entre ellas Hormaza y Arenillas de Muñó.



Pueblo de gran historia, alberga evidencia de una de las mayores matanzas de la Guerra Civil, con un gran número de fosas encontradas el pasado año. En el Monte de Estépar se ese estima que fueron cuatrocientas las personas asesinadas y posteriormente enterradas en fosas comunes. Todo ello convierte a este monte en el principal lugar de exterminio de la provincia durante los años que duró la guerra.



A pesar de la importancia del pasado, el municipio tiene también mucho presente. Su entorno natural es envidiable, y junto a sus diez localidades hermanas se forma un gran entorno, perfecto para aquellos que quieran perderse por unos momentos. Su poca distancia con la capital se convierte en la perfecta excusa para desconectar de la ciudad y disfrutar de una bella naturaleza, siempre que la meteorología acompañe.



Localidad de rutas, se convierte en un lugar perfecto para los amantes del senderismo. En plena ribera del río Arlanzón y entre las localidades de Villavieja de Muñó y Pampliega se encuentra el encinar de Torrepadierne, uno de los reclamos de visita y parada obligatoria si visitamos la localidad. Este es el único bosque que se conserva en la zona y en él se levantan encinas de más de 500 años, lo que le da un gran valor simbólico e histórico a este tesoro natural. Su indiscutible belleza es acompañada por una gran biodiversidad, formada por una amplia variedad de animales: corzos, jabalíes, tejones, gavilanes, águilas culebreras y algún ejemplar de águila real.



Igualmente se convierte también en un llamativo escenario para los amantes del motociclismo. No es extraño ver por sus calles a moteros, ya que Estépar forma parte de una famosa ruta motera, Atapuerca-Carrión de los Condes. La localidad es una de las primeras etapas de esta ruta, precedida por Cabia. La duración total es de 115 kilómetros aproximadamente, contando con su inicio en los Yacimientos de Atapuerca y terminando en Carrión de los Condes, Palencia.



La riqueza arquitectónica religiosa es otro de los lujos de los que disfruta el municipio. En Estépar destaca la iglesia de la Virgen de la Estepa. La iglesia de San Esteban Protomártir de Hormaza y la de Nuestra señora de Muñó en Arroyo de Muñó merecen también la visita de los turistas. Con igual de merecida atención se encuentran el Castillo de Mazuelo, en Manzuelo de Muñó, y un torreón medieval, en la misma localidad, del siglo XV que se encuentra en perfecto estado de conservación tras multitud de reformas de sus propietarios, actualmente restaurado como vivienda y que representa a la perfección el pasado medieval del territorio.



La diversión también tiene su hueco. Durante esta semana el pueblo acoge sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Estepa, que se celebran del tres al nueve de septiembre. En ellas tiene lugar un amplio repertorio de actividades: concursos, actividades musicales y deportivas, entre otras. Dianas y pasacalles con música tradicional llenan las calles durante los siete días.



El calendario de ocio llena más de medio calendario, con multitud de fechas para el disfrute de todos. Desde 2013 se cantas las clásicas marzas, actividad impulsada por la Asociación Cultural San Esteban para que no se olviden las canciones populares. En Marzo, los agricultores de la zona piden, a través de un homenaje, la mejor cosecha a San Isidro Labrador.