Tetín y Danzantes se van de fiesta

El burgalés Daniel Duque ha sido el ganador del concurso del cartel de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2017. Bajo el título de ‘Tetín y Danzantes’, sus protagonistas representan a la perfección el espíritu de estos festejos. Su obra ha sido elegida entre otras 36, para lo que se han tenido en cuenta varios aspectos como el colorido o que destaquen personajes y situaciones característicos. «La presencia de los elementos más diferenciadores de las fiestas, como pueden ser los tetines, y que sea llamativo», indicó José Antonio Antón, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos.



Para Duque, del barrio de la Ventilla, ha sido una sorpresa, ya que no se esperaba recibir este galardón, que no solo significa un reconocimiento a su obra sino que además va a acompañado de una dotación económica de 2.500 euros. «Cuando me lo han comunicado me he puesto muy contento. Es un orgullo y un honor que tu cartel sea elegido, y una gran satisfacción personal», afirmó.



Esta no es la primera vez que se presenta, con esta ya van cinco. Ni tampoco la primera vez que gana un concurso de estas características. Ya lo hizo en el 2003 en Palencia, con el cartel de la fiestas de san Antolín.



Para esta edición decidió cambiar la línea respecto a otros años. Aunque confiesa que se enteró tarde y solo pudo dedicarle un par de días a hacerlo, se decantó rápido por estos singulares personajes. «Lo difícil es dar con la idea, pero una vez que la tienes clara en tu cabeza lo demás sale fluido. Y los tetines y danzantes son un icono muy visible que representan la alegría de las fiestas», subraya.



Duque tiene 47 años y es dibujante, ilustrador y diseñador gráfico. Trabaja en una empresa de rotulación desde hace varios años y desde niño le apasiona el dibujo. A pesar de haber estudiado Derecho nunca ha ejercido como abogado. «Se dice que dibujantes somos todos de pequeños, lo que pasa es que algunos hemos seguido haciéndolo. Y lo que te gusta al final se acaba imponiendo». Se considera autodidacta, pero ha recibido formación y ha leído muchos libros. Según su experiencia es un tema personal, «me he formado a mi mismo», siempre sin dejar de dibujar. No le importa el tipo, depende de la situación y para lo que sea, lo importante es hacer lo que en ese momento se necesite. «Las ilustraciones intentan expresar un concepto, cualquier dibujo que se adapte. Puede ser a veces más realista o más cómico y divertido como en este caso»



También forma parte de la Peña San Vicente de La Ventilla y como tal piensa vivir las próximas fiestas muy «desde dentro y con alegría». «Además, ver mi cartel y representarlas será todo un honor». Casado y padre de dos niñas, de 6 y 1 año, de edad quiere dedicarle este premio a su familia. «A

veces estoy menos con ellas por culpa del trabajo».