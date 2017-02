Tiempo de referentes, femenino plural

«La Historia está escrita por hombres y en masculino. Resulta complicado buscar referentes femeninas en los diferentes ámbitos y disciplinas del saber humano. Esto hace que en el ámbito educativo cuando tenemos que plantear ejemplos nos cueste dar nombres e impide a las niñas conocer modelos a las que parecerse. Sin ellos facilitamos que a partir de cierta edad, sobre los 6 años según algunos estudios, ya empiecen a interiorizar que existen áreas o trabajos para ellas y otros que no lo son». Así de claro y así de oscuro pintaba ayer el panorama la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, Laura Pérez.

Su voz resonaba en el salón de actos de la Facultad de Humanidades, como docente y como feminista en lucha, con motivo de la presentación del calendario elaborado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza que ‘dedica’ 2017 a poner nombre y rostro a mujeres activistas cuya labor es invisible. Además de proponer ejemplos -hasta 36 Creadoras de Cambios Sociales, que así las bautiza la iniciativa- recopila 365 efemérides en femenino y se acompaña de material didáctico para trabajar estas figuras en las aulas.

La Organización de Mujeres de la agrupación sindical, representada en el evento celebrado ayer por Marta Carrasco y Roberto Alonso, repite iniciativa -que no temática- cada año desde 2005. Elaboran 30.000 ejemplares del calendario que distribuyen por todo el país. 800 se quedarán en centros educativos de Burgos. Pérez subrayaba la importancia de un gesto que ayuda a rescatar del olvido a mujeres que, pese a la relevancia de sus aportaciones y luchas en este caso, no suelen aparecer en los libros de texto.

«Aunque parezca mentira en el activismo social también nuestra participación se ha invisibilizado. Y eso que hemos sido impulsoras de movimientos y denuncias de vulneración de derechos humanos de gran relevancia», señalaba, para citar como ejemplo curioso la Revolución Francesa: «Las mujeres también lucharon y sin embargo tardaron dos siglos o más en lograr el mismo reconocimiento que los hombres».

Así, el calendario en cuestión proporciona referentes de pacifistas, sufragistas, abolicionistas de la esclavitud, activistas medioambientales, pro derechos laborales, políticas... Y así hasta doce ámbitos diferentes en los que las escolares pueden ‘mirarse’. «La educación es el arma más potente para transformar la realidad y como profesionales podemos caer en el inmovilismo y ceñirnos a los postulados de los libros de texto en los que apenas aparecen mujeres o podemos apostar por la creatividad e incluir otros modelos. En ese sentido este proyecto, además de visibilizar, nos facilita la labor», apostilló Pérez.

La Unidad de Igualdad de oportunidades de la UBU, dirigida por Isabel Menéndez, organizó este evento.