«Todas las escuelas innovadoras colocan al alumno en el centro de las decisiones»

Alfredo Hernando nació y creció en Aranda de Duero, estudió Psicología en Salamanca, es educador e investigador, anda a saltos entre Viena y Madrid y ha hecho de la innovación en el ámbito de la enseñanza uno de sus caminos vitales. Así se presenta en la web que recoge su proyecto, Escuela 21, el que ayer le traía a su provincia en una jornada conjunta de las propuestas TechDay60 y Teaming Day!

La iniciativa de Hernando -plasmada en el libro Viaje a la escuela del siglo XXI- recoge las experiencias que conoció sobre el terreno en un periplo por centros de todo el mundo «que están cambiando la forma de entender la educación con resultados muy positivos».

El producto final no es un listado de los mejores colegios del planeta, ni mucho menos, sino un relato de «en qué coinciden» los distintos casos y «cómo podemos poner en práctica experiencias similares» para avanzar en este sentido. «No se trata de hablar del futuro, son cambios que ya se han realizado y mi intención es reconocerlos y difundirlos», explicaba antes de salir a escena en un abarrotado salón de actos de Cajacírculo.

Preguntado por el principal denominador común con el que se topaba en su recorrido por las escuelas más innovadoras, Hernando no dudaba: «La tendencia a crear comunidades de aprendizaje personalizado es evidente. Esto significa que tanto la metodología, la forma de evaluar, la organización de los espacios, incluso del tiempo se ponen al servicio de los alumnos, que están en el centro de todas las decisiones. Hay además grandes dosis de aprendizaje cooperativo y una larga lista de herramientas de evaluación, más allá de los exámenes. Comparten también la apuesta por un alumno mucho más activo en el aula, lejos de la idea de que el que más aprende es el que está quieto y en silencio».

Y en este cambio las nuevas tecnologías tienen, cómo no, un papel importante. ¿Aliadas o enemigas? A tan inevitable cuestión Hernando respondía apoyándose también en los casos a los que se ha asomado: «Para estas escuelas innovadoras son aliadas, desde luego. Y es que no se puede vivir de espaldas a la realidad. Los alumnos van a un mundo en el que existen y deben prepararse. La tecnología tiene sus ventajas y sus riesgos, y precisamente por estos deben tener su espacio en el aula, porque es labor de la escuela capacitar para emplearlas de forma adecuada».

España aporta varios ejemplos al listado analizado por el docente y viajero ribereño, que afirmaba que en este país «vivimos una auténtica primavera de la innovación educativa aunque el sistema no lo reconoce», apostillaba Hernando.

Junto al ‘padre’ de Escuela 21 participó ayer en el TechDay Álvaro Varona, diseñador, comunicador, profesor y creador del proyecto Generación Apps, que propone recursos educativos, de juego o sociales para tabletas o móviles pensados para los niños.

Así, el evento -organizado por Fundación Cajacírculo, Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar, El Doce, Universidad Isabel I, Plan Estratégico de Burgos y Burgos Alimenta- descubrió a los asistentes nuevas sendas de aprendizaje.