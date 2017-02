No era la primera vez que el rumor de una posible venta sonaba por las instalaciones de Ara, una de la tres factorías de asientos de Antolín en Burgos. Pero a la quinta ha sido la vencida. Tras la negación de ese rumor de los responsables de la fábrica, ayer a las 9 de la mañana, el comité de empresa y los trabajadores recibían el comunicado de venta de la división de asientos del Grupo Antolín a Grupo Lear Corporation.



La noticia se ha recibido con «inquietud» por parte de la plantilla porque «había habido rumores en otras ocasiones que no habían quedado en nada», reflexionan desde el comité de empresa. El viernes conocerán de forma más directa el proceso de venta y la situación en la que se quedarán los pedidos asegurados para las plantas, con contratos y carga de trabajo en vigor para los próximos dos años. «Se nos ha convocado para una reunión por parte de la dirección de la fábrica pero lo que queremos es que nos informe la dirección del grupo para saber qué va a pasar y saber las intenciones con las que llega el grupo comprador», señal el representante de CCOOen el comité de empresa de Ara, Eusebio Páramo. Aunque por el momento la reunión es en las diferentes fábricas con los equipos de dirección de los centros de producción.



El Grupo ha trasladado a los trabajadores que el nuevo dueño respetará las condiciones laborales de los trabajadores afectados mediante una subrogación de empleos y está previsto, además, que Lear firme la garantía de continuidad. «Las plantas burgalesas tienen carga de trabajo y proyectos asignados a medio plazo con lo que no debería plantearse un pérdida de empleo pero habrá que esperar a hablar con el grupo comprador para que presenten su plan industrial a futuro antes de nada», señala el responsable del área de Industria de CCOO, Juan Ignacio Ruiz. Una operación que está a la espera del visto bueno por parte de competencia aunque se ha comunicado a los empleados que el traspaso podría cerrarse el 15 de marzo.



Los trabajadores han sentido como«una falta de confianza» que «no se haya planteado información de este movimiento a los representantes sindicales, esta actitud con la plantilla no es la más adecuada», señala por su parte el secretario de UGT-FICA, Ramiro Marijuán. También es cierto que al ser una empresa que cotiza en bolsa, Lear, y otra con bonos cotizables,Antolín, se podría entender esa discreción.



Empleos y convenios

La operación implica a once fábricas de asientos del grupo Antolín repartidas por todo el mundo y al equipo de I+D+i de esta división en el centro de investigación que el grupo burgalés tiene en Villafría y que, tras cerrarse la venta, se trasladarán a las instalaciones de Magnesio en Valdorros.



De esta manera son 2.273 trabajadores los que se verán afectados por este cambio en todo el mundo. En concreto en la operación entran las instalaciones de Portugal, República Checa, Tánger y dos en Francia. En España están afectadas además de las tres de Burgos (Ara, Ardasa, ambas ubicadas en Villalonquéjar, y Magnesio en Valdorros), las dos plantas de Vigo y una en Martorell. En total mil afectados en toda España y 500 tan sólo entre los trabajadores burgaleses. Además posee dos centros de investigación, uno en Francia y otro en la sede central del Grupo en Villafría.



La relación de las plantillas de las diferentes plantas en Burgos con la empresa no está en la misma situación. Mientras que el convenio colectivo de Ara está actualizado, el de Ardasa se empezaba a negociar ahora porque estaba en vigor hasta el 31 de diciembre y el Magnesio también debía iniciarse la negociación en el presente año. Marijuán pone el foco, también, en los trabajadores de ETT y subcontratas. «Entendemos que la subrogación del acuerdo de compraventa incluye también la relación contractual con las empresas de contratación temporal y habrá continuidad con esos trabajadores», señaló. En esta línea Juan Ignacio Ruiz señala que «hay carga de trabajo para mantener la plantilla actual completamente activa». Ambos están expectantes hasta conocer las intenciones de inversión o desinversión que pueda traer el grupo americano aunque los representantes sindicales lamentan que «ahora la toma de decisiones está mucho más lejos».



El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Miguel Ángel Benavente, por su parte, mostraba «respeto» por «una estrategia empresarial que seguro es buena para lo intereses tanto de Antolín como de la empresa compradora». Confía en que la multinacional «tenga la posibilidad de conocer Burgos y pueda plantearse desarrollar sus inversiones en la ciudad». El presidente de FAE, siempre quiere ver «el vaso medio lleno», y es que, con la llegada de Lear, «alguien que no nos conoce, nos va a conocer y va a saber de nuestras posibilidades».