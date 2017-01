Trece calles incumplen la Ley de Memoria Histórica en la ciudad

El informe que analiza el cumplimiento de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, en la denominación de calles y plazas de la capital burgalesa y sobre la concesión de honores y distinciones, recomienda cambiar los nombres en 3 barriadas, 13 calles y se pronuncia con respecto a la revisión 27 nombramientos concedidos en distintos momentos del devenir de la ciudad.



El comité de expertos para la aplicación de la Ley de Memoría Histórica en la ciudad compuesto por los profesores Ignacio Fernández de Mata, Rene Jesús Payo, Federico Sanz y Javier Batallé asume por unanimidad las conclusiones del trabajo encargado por el Ayuntamiento, a raiz de la aprobación en un Pleno de una proposición de Imagina Burgos que planteaba la necesidad de que el callejero de la capital cumpla la norma vigente.



Ignacio Fernández de Mata, profesor de Antropología Social, asegura que han trabajado «atendiendo a los principios que marca la ley, sin mediación ideológica ni intención revanchista». El trabajo, que se ha realizado de manera voluntaria, ha sido escrupuloso con la norma y no se ha enjuiciado la trayectoria de las personas que dan nombre a determinadas calles. Señala Fernández de Mata que solo han hecho referencia a la parte de las vidas de esas personas sobre la exaltación de su participación en la sublevación y en la Dictadura. «No hemos hecho biografías completas sino solo con relación a los hechos que la ley incluye», asegura el docente, que señala que ha resultado una sorpresa para los investigadores saber que el vía crucis del Castillo se contempló como monumento a los Caídos.



Con relación al callejero han estudiado las barriadas Juan Yagüe, Manuel Yllera, Máximo Nebreda, Fuero del Trabajo, Julio Saez de la Hoya, Eladio Perlado, Alcalde Martín Cobos, Cardenal Segura, López Bravo, Fray Justo de Urbel, Arzobispo de Castro, Pérez Platero, Bernabé Pérez Ortiz, José María Codón, Julio Ruiz de Alda, Manuel de la Cuesta y Cobo de la Torre, Fernando Dancausa, Pedro Arregui. Sobre cada una de ellas los profesores indican si se ve afectada o no por la Ley 52/2003.



Con respecto a este informe, la portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, que agradeció el trabajo realizado por los expertos, señaló también que esperaban un documento más completo. «En algunas calles son pocas las líneas explicativas que se dedican a justificar la redenominación», precisó.

De esta manera, se convocará una comisión de Personal y Régimen Interno para que los responsables del informe puedan solventar las dudas generadas en el Partido Popular con respecto a algunas calles y reconocimientos. Conde añadió que se han recibido quejas vecinales sobre el cambio de denominación en el caso de la Barriada Yagüe. Hasta que no se produzca esa reunión con los representantes de los grupos municipales y de los expertos de la UBU no se tomará ninguna decisión con respecto a los cambios en las denominaciones.