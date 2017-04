El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, insistió ayer, durante la presentación de la memoria de actividades del pasado año, en que es necesario crear 13 nuevos órganos judiciales y una plaza de magistrado más en la Comunidad a las nueve que ya se consideraban «imprescindibles» el pasado año por elConsejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Todo ello, a pesar de que se ha registrado un descenso del 30% del número de asuntos ingresados en los juzgados de Castilla y León durante el pasado año. Los datos aportados ayer por Concepción indican que el pasado año ingresaron 273.637 asuntos, frente a los 388.524 del año anterior.A pesar de ese descenso de asuntos ingresados, el presidente del Alto Tribunal recordó que hace siete años que no se crea ningún órgano judicial.



El descenso de registro de asuntos es general en todas las jurisdicciones.Es especialmente llamativo en el orden Penal, donde se ha pasado de los 240.108 ingresados en 2015 a los 143.308 del pasado año, lo que representa un descenso del 40%. Esta bajada, recordó Concepción, se explica por el hecho de que los cuerpos y fuerzas de seguridad ya no remiten a los juzgados los atestados de delitos sin autor conocido.En el caso de la jurisdicciónContencioso Administrativa, la caída supera el 15%, al pasar de los 8.639 asuntos de 2015 a los 7.340 procedimientos del pasado año. En el ámbito Civil, el descenso fue del 12,35%, al pasar de 124.720 asuntos ingresados a 103.928. En el orden Social la caída ronda el 10%, con 19.061 asuntos en 2016 frente a los 21.150 del año anterior. También es significativo el descenso en los asuntos en trámite, 15.000 menos que hace dos años.



Todo lo anterior se traduce en que Castilla y León registra una tasa de litigiosidad (asuntos iniciados por cada 1.000 habitantes) menor a la media nacional, con 111,8 asuntos frente a los 124,9 de la media nacional. Del mismo modo, esta circunstancia ha hecho que los jueces se «hayan adecuado» al número de asuntos ingresados en los tribunales y resolvieron 291.810 procedimientos en 2016, casi un 16% menos que el año anterior. no obstante, el presidente del TSJCyL añadió que «en cualquier caso, siempre se resuelven más asuntos de los que han ingresado». Aludió al número de sentencias dictadas, más de 78.000, lo que supone una media de una sentencia al día por juez. El presidente del TSJ destacó que el trabajo de los jueces ha permitido mejorar el funcionamiento de los juzgados. Y puso el ejemplo de laSala de lo Contencioso de Valladolid, que «ya resuelve los procedimientos en meses y no con 5 o 6 años de retraso como en el pasado». Estos datos suponen, en opinión de Concepción, que los juecestienen una«carga de trabajo elevada». Mientras sigue parada la creación de nuevos juzgados, el TSJ ha adoptado medidas de refuerzo, como la adscripción de los jueces de Menores a órganos judiciales. Al margen de la actividad de los juzgados, el presidente del TSJ destacó la política de«puertas abiertas» que ha llevado a cabo el Alto Tribunal en los últimos años, de donde destacó los dos protocolos de colaboración con elColegio de Periodistas de Castilla y León y con la Consejería de Familia para la coordinación de actuaciones en materia de violencia sobre la mujer