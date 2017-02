Tudanca espera que Herrera apoye auditar el HUBU «si no esconde nada»

El secretario regional del PSCyL, Luis Tudanca, declaró ayer en Burgos que la Comisión de Investigación del HUBU «ha conseguido demostrar la verdad», que habla de «un proyecto que no ha mejorado la calidad de vida de los burgaleses y ha propiciado que algunos hayan hecho negocio, a costa de la salud de todos y de un aumento de lista de esperas y reducción de personal». De ahí que solicite al presidente de la Junta que «si no tiene nada que esconder», vote a favor de la realización de una auditoría en la próxima sesión parlamentaria.

Tudanca se desplazó ayer a Burgos para participar en la Sala Polisón del Teatro Principal de un acto público sobre las conclusiones de la Comisión de la Comisión de Investigación del HUBU y sus consecuencias en la provincia de Burgos. Estuvo acompañado de la secretaria provincial del PSOE de Burgos, Esther Peña junto con los representantes del grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Investigación sobre los sobrecostes, estado actual, modificaciones y posible reversión a lo público del Hospital de Burgos. (HUBU), Mercedes Martín y Luis Briones. el burgalés denunció una realidad que, a su juicio, ha pasado por «una mentira tras otra». Mentiras, dijo, que ha personalizado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, «que ha mentido a los burgaleses desde el principio», anotó.

De ahí que entienda que no sea partidario a que se lleve a cabo una auditoría «que constantes los enormes defectos constructivos que tiene la infraestructura y que son fruto de haber consentido a la concesionaria unos falsos modificados». «Unos falsos modificados con los que algunos se han hinchado a ganar dinero», recalcó Tudanca.

De cara a los próximos pasos, el responsable socialista avisó que la última palabra en este asunto- la que habría de determinar si se produce o no la citada auditoría- la tiene «el señor Herrera». «El voto de un procurador de Burgos es que va a hacer que esta proposición que pide la auditoría pueda o no salir adelante», indicó Tudanca, que le pide al presidente de la Junta que «vote a favor si no tiene nada que esconder». Tudanca destacó que en las próximas semanas se “producirá por primera vez en España un debate de lo que ha sucedido en la privatización de la sanidad” con la presencia de expertos que puedan analizar la eficacia y eficiencia del modelo que se ha desarrollado en Burgos.