Las tres infraestructuras que protagonizarán las demandas de los socialistas de Burgos ante el Gobierno regional, presidido por Juan Vicente Herrera, son el parque tecnológico, el nuevo centro de Salud de García Lorca y el colegio público de Villímar,San Cristóbal y S-4. Así, lo aseguró Luis Tudanca, secretario general del PSCyL, que reclama a la Junta compromisos concretos para este año frente a los incumplimientos para con esta ciudad y para con estas dotaciones tan demandadas por los burgaleses.

Durante una rueda de prensa junto a los secretarios provinciales y de la agrupación municipal, Esther Peña y Daniel de la Rosa, respectivamente, ahondó en la trayectoria de estos tres proyectos para Burgos. «El parque tecnológico es una cuestión de justicia que sigue paralizado por la ineptitud del Partido Popular», insistió. Recordó que no se trata de una obra cualquiera ya que es un proyecto que representa la creación de empleo cualificado para garantizar el futuro de los jóvenes de esta provincia. Sobre el nuevo centro de salud y el colegio público, Tudanca indicó que son «dos dotaciones básicas en materia de desarrollo de los servicios públicos y de reversión de los recortes».

Por su parte, el portavoz municipal recordó al secretario general de PSCyL los incumplimientos del Gobierno regional en materia de inversiones para la ciudad. Además de la reinvidicación histórica de que se culmine la obra de urbanización del parque tecnológico, hay otras dos que llevan el mismo camino de convertirse en añosas como son el nuevo Centro de Salud para Gamonal, así como el colegio público para los barrios de Villímar, San Cristóbal y el S-4.

De la Rosa señaló que durante este mandato se han repetido los ruegos y las proposiciones sobre estas dos reinvidicaciones en materia sanitaria y educativa. Así, precisó que se esperaba que, al menos, la licitación de las obras se hubiera producido en durante 2016. Sin embargo, a pesar de que se destinó una pequeña partida de 20.000 euros para modificar el proyecto de ejecución y para certificar alguna pequeña parte de obra, esta cantidad ha sobrado, así como lo que se reclamó de más a través de una enmienda de los socialistas. En julio se volvió a llevar este asunto al Pleno municipal al comprobar que no se había incluido este centro de salud en el Plan de Inversiones Sociales Sostenibles de la Junta. También en noviembre se preguntó al alcalde en otra sesión sobre esta dotación, así como sobre el colegio público.

TECHO DE GASTO

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, acusó al Gobierno regional de haber retrasado «sin justificación» la presentación de la cifra del techo de gasto para 2017, paso previo imprescindible de cara a configurar el proyecto de presupuesto para este año. En su opinión, este hecho ya ha tenido una trascendencia puesto que al prorrogar las cuentas de 2016 «es posible» que se suspendan las oposiciones de empleados públicos en la Comunidad Autónoma y se paralicen las inversiones durante estos meses.

Tudanca cree que el Gobierno de Herrera se «está inventando» los presupuestos ya que en sus previsiones ha incluido que el Estado entregará a cuenta a Castilla y León 177 millones de euros más de lo que se ha comunicado que se va a dar. «Es una estimación que plantea una renegociación de las transferencias que hasta ahora no está contemplada», asegura el portavoz en las Cortes, que opina que esto esconde «nuevos recortes».

En su opinión, el PP se ha inventado también el crecimiento del PIB autonómico que se ha previsto en un 2,5%, cuatro décimas por encima de lo que defiende el Gobierno de Rajoy. «Con todo esto y sin hacer recortes dicen que van a bajar los impuestos, este es el milagro de los panes y los peces, que esconde un engaño hacia los ciudadanos para ocultar recortes», añade. A su juicio los primeros recortes vienen de la prórroga del presupuesto ya que se cuestionan las nuevas contrataciones de empleados públicos y se ha provocado un retraso en las infraestructuras.

DEFIENDEN QUE LA DGT RESTRINJA LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES POR LA N-I

Una N-I con circulación restringida para los camiones. Esta es la aspiración que defenderán los socialistas a través de una iniciativa dirigida a la Comisión de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT). La secretaria provincial del PSOE y diputada en el Congreso, Esther Peña, considera que la Nacional I debe ser tenida en cuenta en la medida que se quiere impulsar esta acción para reducir la siniestralidad en determinadas carreteras del Estado. «Entendemos que si una medida para rebajar los accidentes es sacar a los camiones de determinadas carreteras, la N-I debe ser una de ellas y no entendemos que no haya sido incluida en el estudio de la DGT», aseguró.

Mientras tratan de impulsar esta medida que consideran «transitoria», Peña señaló que el objetivo principal es que se firme un convenio entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno nacional para sacar a los camiones de esta nacional.

Por otro lado, la diputada recordó que en este primer semestre del año se espera que el Gobierno «mueva ficha» para iniciar las conversaciones con la empresa concesionaria de la autopista AP-1 para cerrar el contrato de explotación y fijar cuáles van ser las condiciones en las que esta vía va a transitar a partir de noviembre de 2018. Aseguró que los socialistas dan por hecho la liberalización de la autopista desde que en 2014 se firmó un acuerdo.