Tudanca exige a Herrera medidas ante los «incendios sanitarios»

«Acaba de comenzar un año horrible para la sanidad pública de Burgos y de Castilla y León». Con estas palabras el secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Luis Tudanca, aseguraba que es el momento de reflexionar sobre este servicio público en la Comunidad Autónoma ya que, según afirmó, «están surgiendo incendios sanitarios» en todas las provincias.



El líder regional de los socialistas se pregunta a qué está esperando el Gobierno de Juan Vicente Herrera para tomar medidas. Así lo afirmó ayer en la primera rueda de prensa del año en Burgos tras analizar con otros responsables socialistas en la provincia, Esther Peña y David Jurado, las prioridades de la provincia en las diferentes instituciones. Tudanca reconoció que los problemas se repiten: «cierres de plantas hospitalarias y de camas, aumentos de las listas de espera, falta de médicos y enfermeras, colapsos en las urgencias, se ha sufrido la parálisis de infraestructuras como el Hospital de Aranda, hay quejas en el transporte de pacientes, se han suspendido las oposiciones de enfermería y hay una amenaza de aumentar el copago de los medicamentos».



En los próximos días presentarán dos iniciativas concretas en las Cortes para preguntar sobre la planta cerrada en el Hospital Universitario de Burgos y para reclamar la comparecencia urgente del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Desde el PSOE lamentan que el argumento del responsable sanitario sea afirmar que son casos concretos. «Cuando se repiten en todas las provincias es la ineficacia en la gestión y los recortes de las políticas del PP los que causan los problemas», dijo. Como ejemplo puso el Hospital Universitario de Burgos «donde el PP prefirió dedicar cientos de millones a empresas privadas para gestionar un hospital que para sostener la sanidad pública».



Tudanca aseguró que la Plataforma por la sanidad pública de Burgos ha denunciado que se está utilizando el material de la planta cerrada (la 7) en el HUBU para reponer el material deteriorado de otros lugares del hospital. Los socialistas pedirán explicaciones, una rectificación del consejero y su dimisión o cese. Para el secretario general de los socialistas como Sáez Aguado no ha dejado su cargo es Herrera el responsable de todos los incendios sanitarios.



Reindustrialización

Para Tudanca es vital que en este año que comienza se produzca la culminación del «gran pacto por la reindustrialización de Castilla y León» para la recuperación del empleo, para la potenciación de la industria y para la implantación de empresas tecnológicas en la región y en la provincia. Los socialistas no estarán en este acuerdo si no hay un compromiso «cierto, con plazos y con presupuesto suficiente» para la finalización de las obras del parque tecnológico de Burgos. Para el portavoz del grupo parlamentario esta infraestructura tiene que servir para la creación de empleo de calidad y para retener la sangría de jóvenes que se van a otras provincias en busca de oportunidades mejores. Ese gran acuerdo para la reindustrialización contempla cuestiones concretas para ayudar a las empresas en la inversión en I+D+i y para cambiar el modelo productivo en Castilla y León. «Tenemos que fortalecer el campo y la industria agroalimentaria, pero solo con eso no valdrá porque solo así la gente que ha nacido en la provincia podrá tener un futuro aquí si lo desea», recuerda.



Por último, el portavoz parlamentario del grupo socialista recordó que Herrera deberá volver a la conferencia de presidentes, cinco años después, para reclamar lo mismo: mejor financiación autonómica, recursos para la ley de dependencia y soluciones a la minería y a la despoblación.



AP-1 y YAK 42

La diputada nacional del PSOE por la provincia de Burgos, Esther Peña, indicó que el asunto más inmediato este 2017 es la reunión entre el Ministerio de Fomento y la empresa concesionaria de la autopista que se debe producir en el primer semestre del año para ver cuándo y cómo finalizan esa concesión. Los socialistas están atentos a esta cuestión, así como al futuro de Garoña, a las medidas por la recuperación industrial de Miranda, Aranda y Burgos, así como a la llegada del AVE.



Con respecto al accidente del Yak-42, desde el PSOE exigen el cese fulminante como embajador de Federico Trillo y la comparecencia en pleno extraordinario de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.