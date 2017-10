El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, alabó el «momentodulce» que atraviesa el PSOE burgalés como el ejemplo del rumbo que deben seguir los socialistas para constatar que es el «único partido que solo defiende unos principios inquebrantables de izquierda». Principios que deben servir para imponerse al PP en las próximas elecciones autonómicas.



Tudanca hizo esta reflexión durante la celebración ayer en Burgos del XICongreso Provincial delPSOE, que sirvió para ratificar en el cargo a la actual secretaria provincial, Esther Peña, después de que fuera la única candidata que se presentó al puesto. Peña obtuvo el 85% de los votos. De los 81 delegados que votaron, 69 lo hicieron a favor, 5 en blanco y 7 nulos. Un encuentro que contó también con la presencia de la ex ministra de Vivienda con el PSOE Beatriz Corredor y la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones y el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil.



El secretario general del PSCyL se mostró «enormemente contento» de que Peña haya revalidado su puesto al frente del PSOE de Burgos, al que llegó precisamente cuando el también burgalés Tudanca accedió a la secretaría general del PSCyL. Y que lo haga rodeada de «una magnífica representación» que pone de relieve el «momento dulce» del PSOEburgalés.



Tudanca remarcó que el PSOE no solo es el «único» partido que defiende esos «principios inquebrantables» de izquierda sino que «además propone soluciones», lejos de los «circos mediáticos y parlamentarios» de otras formaciones políticas. El líder regional de los socialistas indicó que estas soluciones se ha demostrado en «temas casi eternos» en la política de Burgos como Garoña. Afirmó que «gracias alPSOE» hay una propuesta «seria» sobre la mesa para solucionar el futuro de la parcela del antiguo cuartel de Artillería. Del mismo modo, recordó que hay ya «una propuesta para reindustrializar y para regenerar un tejido productivo alternativo tras el cierre de la centra de Garoña».



Asimismo, recordó que hay también una «propuesta real, sensata» para el problema del tráfico de la carretera N-I. Tudanca puso estos casos como ejemplos de que es «ahí donde nos van a encontrar al PSOE, trabajando desde una dinámica y una óptica claramente de izquierdas». En todos lo demás, «en circos mediáticos, no nos van a encontrar. La renovada secretaria provincial del PSOE de Burgos,Esther Peña, destacó el «clima de compromiso, de unidad y de fortaleza» en el que se ha desarrollado el congreso provincial. Un encuentro en el que «renovamos ese compromiso» con los burgaleses que tiene un objetivo claro, «derrocar al PP» en las próximas elecciones autonómicas y conseguir el mayor número de ayuntamientos para «poder implementar esas políticas que los burgaleses llevan años demandando».



Demandas de vecinos

La secretaria provincial delPSOE de Burgos incidió en que su partido trabajará para atender las «demandas de los vecinos de la provincia», en asuntos como la promoción industrial, donde «el PP nos tiene sometidos al abandono a lo largo y ancho de la provincia». Y puso como ejemplos los polígonos de Ircio (Miranda), Villalonquéjar (Burgos) y Padro Marina (Aranda). Sin olvidarse del Parque Tecnológico, que ha vuelto a entrar en otra fase de paralización tras la declaración del concurso de acreedores de la adjudicataria de las obras. Peña admitió que el PSOE «ha estado demasiado tiempo mirándose el ombligo» y ahora«estamos preparados para salir a ganar». Y recordó unas palabras del fundador del partido, Pablo Iglesias:«No estamos para defendernos, estamos para ganar». Ese es el mensaje que «queremos trasladar a la sociedad, que vamos a ganar por ellos y para ellos».



La comisión ejecutiva del PSOE de Burgos se completará con Mar Alcalde en la vicesecretaría general; David Jurado (secretario de Organización); Javier Lezcano (Política Municipal);Silvia Adrián (Igualdad);Celina Pereda (Salud Pública); Fran Pérez (Educación y Universidad); Joaquín Porres (Empleo yEconomía); Mar Arnaiz (Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad); José Luis Aragón (Agricultura); David Sainz-Aja (Medio Ambiente) y Eduardo Martín (Comunicación y Democracia Participativa).