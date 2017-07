El turismo rural cae en mayo pero no perjudica el año

El turismo rural se ha desplomado en Burgos durante el pasado mes de mayo. Se concentraron por las zonas turísticas del entorno rural de la provincia 9.338 visitantes que protagonizaron 14.634 pernoctaciones. Estas cifras son, en la comparativa de los otros mayos desde 2005, buenas. Pero son peores que las registradas hace un mes. En sólo 30 días las estadística se han desplomado un 31% en número de visitantes, a pesar que el turista extranjero se ha doblado (pasa de 1.087 en abril a 2.722 en mayo). Las pernoctaciones reciben una mayor penalización porque caen en el global un 41,5% respecto a abril de este mismo año.

Un desplome del turismo rural que refleja las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que confirma el presidente de la Asociación Burgalesa de Empresas de Turismo Rural, Turalbur, Francisco Hernansanz. «Mayo ha sido un mes bastante malo porque no sólo es que en abril se diera la Semana Santa sino que, además, todos los puentes se han concentrado en el mismo mes y el visitante se ha decidido por salir en abril con loq ue se penaliza amayo y junio que serán malos esperamos remontar ya en verano», señala.

A pesar de esta caída tan pronunciada, desde Turalbur aseguran que «hasta ahora lo que vamos de año va algo mejor aunque habrá que ver cómo discurre el resto de meses». Las cifras del INE ratifican a Hernansanz ya que se han acumulado un total de 32.425 visitantes entre enero y mayo lo que supone un 13% más que un año atrás en el que visitaron los rincones de la provincia 28.681 personas. En cuanto a pernoctaciones, hasta mayo de 2017 se han reservado 62.641 noches lo que supone un 14,6% más que en 2016 cuando se ocuparon, en el mismo periodo de tiempo, 54.635 habitaciones. Cabe destacar que el pasado mes de abril, al concentrarse varias salidas que podían prolongarse más de un fin de semana, es el mejor mes en viajeros españoles, no así en los extranjeros que subieron en visitas y pernoctaciones.

Casas ilegales

El sector del Turismo Rural ve como la lucha contra los pisos turísticos en zonas urbanas se ha convertido en temática habitual de queja y las consecuentes acciones de las administraciones correspondientes. Una competencia desleal que el turismo rural sufre desde hace décadas. «Son muchos años de demandas y de quejas a la administración regional, que es la competente, pero no nos hacen ni caso», reflexiona Hernansanz. Denuncian desde Turalbur que la Junta de Castilla y León realiza programas y planes contra el turismo clandestino pero «sin recursos ni personal que pueda inspeccionar o simplemente revisar los anuncios en internet, no sirve de nada tanto plan». Critica que son muchos años, que han optado ellos mismos por denunciar las casas rurales piratas (el año pasado denunciaron 26) pero que «con un inspector para toda la provincia que además del alojamiento rural tiene que revisar campamentos turísticos, restaurantes, bares... no se puede atajar el problema». Por ello desde Turalbur aseguran estar «hartos de demandar y de pedir que se acabe ya con esto porque pensamos que la Junta de Castilla y León no solo no lucha contra esto sino que, nos da la impresión, que lo fomenta».

En la provincia de Burgos existen, según el INE, un total de 391 establecimientos abiertos destinados al turismo rural. Esto supone un 3% más que hace un año. De ellos solo 37 están asociados en Turalbur que trata de captar más socios para ganar fuerza en sus demandas. Para ello ha modernizado la web que permite reservar habitaciones en las casas asociadas así como ofrecer información de las posibilidades de ocio en el entorno de cada una de ellas.