La UBU refuerza la investigación con un doctorado en Ciencias de la Salud

La Universidad de Burgos aborda la creación del primer programa de doctorado en Ciencias de la Salud, que se unirá a los que ya se imparten en otros campos del conocimiento. Con esta apuesta se pretende incentivar la investigación en este ámbito y se hará con la participación del Hospital Universitario de Burgos, el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero y con investigadores del Sistema de Atención Primaria, en base al acuerdo firmado con la Gerencia Regional de Salud. Así lo exponía ayer el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, con motivo del Día del Doctor y de la Fiesta de la Universidad y aseguraba que si da tiempo a verificar el programa podría comenzar a impartirse de cara al próximo curso académico.



El doctorado en Ciencias de la Salud tendrá un carácter genérico para llegar a médicos, graduados en enfermería, en biología y en terapia ocupacional, entre otras disciplinas. «Tendrá una serie de líneas de investigación soportadas por personas con determinados méritos», comentaba el rector.



Con motivo del acto académico que representa la entrada en el claustro de la Universidad de los nuevos doctores, este año 104 personas han defendido su tesis durante 2016, Pérez Mateos aprovechó para «presumir» de la investigación de calidad que propician los docentes de la UBU. Durante el discurso en el Aula Magna, explicó a los asistentes que la Institución Académica burgalesa es líder en Castilla y León en la ejecución y coordinación de proyectos de investigación europeos con una financiación de casi seis millones de euros. En estos momentos diversos grupos de investigación están embarcados en 24 de estos proyectos y desde la UBU se coordinan nueve de ellos. Adicionalmente, se ha obtenido financiación en otros 13 proyectos cofinanciados por fondos Feder, con un 81% de éxito, mientas que la media del resto de centros en la región no supera el 36%.



En relación con el ranking Scimago, que mide parámetros en relación con la calidad de la investigación, la UBU ocupa el undécimo puesto de las universidades españolas en porcentaje de publicaciones en el primer cuartil, el octavo en tasa de excelencia, el undécimo en liderazgo científico y el décimo séptimo en publicaciones de alta calidad por porcentaje de publicaciones dentro del 10% más citado de su área.



El rector también destacó la creación de patentes y de empresas spin off , proyectos empresariales que surgen de la investigación universitaria. «Durante el último año se han registrado 12 patentes y cuatro de propiedad intelectual y en los últimos ochos años hemos creado 27 empresas de base tecnológica, de las cuales 22 de ellas están reconocidas como start up», insistió.



CENIEH

Por cierto que, en cuestiones de investigación, Pérez Mateos mantuvo el mensaje que lanzaba a comienzo de curso en relación al deseo de la universidad de buscar fórmulas de colaboración que permitan que el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana se convierta en un centro de investigación universitario. En este sentido, aseguró que la UBU pretende un acuerdo con sus responsables e investigadores «en beneficio del desarrollo científico del sistema Atapuerca».



La ceremonia comenzaba con la presentación al claustro de los 104 nuevos doctores. Todos ellos recibieron la felicitación del rector y los atributos y diplomas que se conceden al alcanzar el más alto grado de la Universidad: el birrete laureado, la muceta y los guantes blancos, que evocan el estudio y aprovechamiento a que queda obligado el graduado con la Universidad de Burgos. Soledad Martín-Cleto Sánchez, en nombre de los nuevos doctores, tomó la palabra para felicitar a sus compañeros por haber concluido un camino que no es fácil. Según dijo, las estadísticas muestran que apenas un 10% de las personas que se matriculan en alguno de los programas de doctorado consigue terminar estos estudios. «Investigar y proponer algo nuevo no es tarea fácil, pero hemos superado los distintos obstáculos con suficiente fortaleza y nuestro ahínco nos ha permitido llegar hasta esta Aula Magna», destacó la doctora.



Por cierto, que el rector hizo referencia en su discurso a los cambios en las condiciones laborales de los contratados predoctorales, las personas en las que se apoya la investigación y que son la cantera de los futuros doctores e investigadores. «Lamentamos el cambio de sus condiciones realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal», afirmó Pérez Mateos, que recordó que la investigación no es un gasto sino una inversión.

104 TESIS DEFENDIDAS, UN 30% DE ALUMNOS EXTRANJEROS

La Universidad de Burgos está de enhorabuena al seguir creciendo en el número de tesis leídas. Si en 2012 se defendían 39, este año se ha vuelto a batir un récord con 104, como aseguraba el rector, Manuel Pérez Mateos. «En los últimos cinco años podemos hablar de una media al año de 76 tesis con un total de 379 presentadas», aseguraba, a la vez que destacaba la atracción que los programas de doctorado tienen para los alumnos extranjeros. Un 30% de las tesis defendidas este año son de estudiantes de otros países, un 5% más que con respecto a 2015.



El incremento de los doctores redunda también en el incremento del profesorado que alcanza esta categoría. «Todo este trabajo ha permitido incrementar progresiva y sensiblemente el porcentaje de doctores de nuestro profesorado, que a fecha 31 de diciembre de 2016 alcanzaba la cifra del 61% en términos absolutos y del 76% en equivalencia a tiempo completo, lo que supone un incremento de 10 puntos con respecto a los datos del profesorado en el año 2015», explicaba el rector a los presentes en el Aula Magna de la UBU.



Por otro lado, sobre el Campus de Excelencia Internacional E3, que comparte la UBU con las universidades públicas de Valladolid y León, Pérez Mateos señalaba que se ha acordado la puesta en marcha de una escuela de verano para doctorandos con diferentes temáticas específicas que se irán abordando año a año. En este apartado se va a lanzar el programa/concurso ‘Tesis en Tres Minutos’ que se apoya en el programa promovido por la universidad australiana de Queensland.