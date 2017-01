UGT califica de «ataque frontal» el despido de su delegado en Gonvarri

«No lo sentimos como el despido de un compañero en una fábrica sino como un ataque frontal a la Unión General de Trabajadores, no solo de Burgos, sino a nivel regional y estatal». Con esta palabras describía ayer Ramiro Marijuán, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Burgos (FICA- UGT), el despido de Luis Calleja, representante sindical de UGT en la empresa Gonvarri.

Hay que remontarse dos años atrás para contextualizar la situación y es que, «en la elecciones sindicales, fruto de las mayorías que salieron en el comité de empresa, Calleja decidió no presentarse y no fuimos capaz de hacer candidatura», explica Marijuán, «no obstante los afiliados le nombraron delegado sindical en Gonvarri y como tal ha seguido ejerciendo una labor de información y de denuncia».

Desde el sindicato consideran que en el despido del trabajador ha tenido que ver que se opusiera a que Gonvarri realizara la subcontratación de un proceso de producción de una cadena logística. «Se realizó un referéndum entre los trabajadores, con el resultado de que la plantilla no quería la subcontrata, que finalmente está trabajando». Una acción que UGT considera «fue la gota que colmó el vaso de la empresa», tal y como aseveró Marijuán.

Así las cosas, el despido le llegó a Calleja el pasado 23 de diciembre. Una forma de obrar que Evelio Angulo, vicesecretario de UGT de la región, considera «con nocturnidad, alevosía y un poco de ‘recochineo’», ya que el trabajador no ha recibido en sus más de 20 años de trabajo en la empresa, «ni un apercibimiento ni una amonestación». A pesar de ello, la empresa alegó, para despedir a Luis, que «no rellenaba las listas de incidencias, algo que no hace nadie, y que no limpia su puesto de trabajo, una afirmación que es radicalmente falsa», tal y como aseguró Angulo.

La empresa «ha esperado dos años para que el trabajador no contara con las garantía que implican ser miembro del comité de empresa, del que había formado parte durante 16 años, para despedirle», reseñó Marijuán. Un despido que «es nulo por vulneración de derechos fundamentales», y que «ataca directamente al código ético de la empresa, que ellos mismos han establecido», añadió Angulo.

Por otra parte el secretario general de FICA- UGT quiso recalcar que «probablemente la dirección de la empresa en Burgos no ha tenido nada que ver en la decisión de despedir al trabajador», pero sí «ha consentido que se lleve a cabo ya que es quien firma la carta de despido».



El propio Angulo aseguraba en su discurso, que esta acción no puede quedar impune, y es que «es acoso a un sindicato centenario, es una ‘patada en la boca’ hacia un sindicato que ha mantenido un actitud responsable con la empresa, arrimando el hombro cuando ha tenido que hacerlo». Recordaba el vicesecretario regional, a este tenor, que «hubo que firma cuatro Eres suspensivos ente los años 2009 y 2014, que afectaron a 240 de los 249 trabajadores, para que la empresa saliera adelante cuando tuvo problemas».

Respuesta contundente

El sindicato tomará medidas «contundentes». Además de solicitar por la vía judicial «su inmediata readmisión porque creemos que tenemos todas las de ganar», plantearán diversas acciones porque «nos han agredido en lo que es nuestro sino, la representación de los trabajadores», aseguró Angulo.

Entre esas acciones UGT se presentará en el Serla para convocar una huelga en la factoría y desarrollará diversas acciones en el plano institucional con el Gobierno de la Comunidad Autónoma para que «medie en el conflicto y que el ‘agua no salga de su cauce’».

«No saben en el avispero en el que se ha metido», aseveraba el vicesecretario regional, quien recordó que «a pesar de las conversaciones con la empresa, sus directivos no han dedicado ni un minuto de su tiempo en detallarnos ninguna de las causas por la que le comunicaban el despido».