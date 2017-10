La Unión de Guardias Civiles criticó ayer las condiciones en las que los agentes de la Comandancia de Burgos realizan las prácticas de tiro en el campo de Quintanilla Sobresierra. Los representantes de esta asociación de guardias civiles hablan de «deficiencias de seguridad» que «ponen en riesgo no solo la integridad de los agentes sino también para la gente del pueblo y de los vecinos» que pasan por las inmediaciones.

El secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Castilla y León, Marcelino García, recordó que «tras las quejas al anterior jefe de la Comandancia, conseguimos realizar los ejercicios de tiro en elCampo de Tiro de la Federación Provincial de Tiro Olímpico de Villalbilla».Pero el nuevo jefe de laComandancia «nos ha vuelto a enviar al monte» a realizar las prácticas.

La asociación ha remitido un escrito en la Oficina de RiesgosLabores de la Comandancia y al general jefe de la Guardia Civil en Castilla y León. En el caso de que no atiendan su petición, no descartan acudir al juzgado para denunciar a los mandos.

El representante de esta asociación indicó que elCampo de Tiro tiene piedras y rocas «donde pueden rebotar los proyectiles». En este sentido, recordó que el pasado 5 de octubre dos agentes tuvieron un incidente leve con unas esquirlas de proyectiles que rebotaron contra piedras.

La Comandancia de la Guardia Civil señala que lo ocurrido el 5 de octubre es un hecho aislado y leve, a la vez que indica que se analizará si es necesario adoptar medidas adicionales. En el caso de que así fuera se adoptarían de inmediato.