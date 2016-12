La Universidad de Burgos consolida su estrategia de internacionalización con China

La Universidad de Burgos y el centro chino Binhai School of Foreign Affairs de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin han suscrito sendos acuerdos de movilidad y colaboración para el intercambio de alumnos y profesores de las dos universidades. Estos acuerdos culminan con éxito los contactos iniciados hace dos años entre ambas instituciones.

En virtud de estos acuerdos suscritos 15 alumnos chinos de la Binhai School of Foreign Affairs podrán estudiar un curso completo en la UBU, bien en titulaciones de grado o de máster, con un máximo de 60 créditos ECTS. Los alumnos chinos de este programa realizarán un curso intensivo de español previo al inicio de las clases.

Por otra parte, la UBU podrá enviar estudiantes o profesores a participar en los Cursos de verano de lengua china en Tianjin. Con la misma reciprocidad, la Binhai School of Foreign Affairs de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin podrá enviar estudiantes o profesores a participar en los Cursos de verano de español en Burgos. Este nuevo acuerdo – que se suma a los otros tres Acuerdos Bilaterales existentes- intensifica la política de internacionalización de la Universidad de Burgos y consolida su posición en China.