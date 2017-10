La Universidad Isabel I alcanza en cinco años los 7.500 alumnos

BURGOS

La Universidad Internacional Isabel I inició ayer el nuevo curso con un acto protocolario que contó con la participación de diversas autoridades y profesorado y con los decanos de la institución con su birrete y muceta del color de cada institución. El boato de estos eventos académicos contrasta con la diversidad de su alumnado, que no ha parado de crecer en los cinco cursos impartidos, y su funcionamiento vía on line que llega a mover 600 megabytes al mes.

El flujo de información es inversamente proporcional a su número de alumnos. Están matriculados en el curso 2017/18 un total de 7.500 alumnos procedentes de 42 países de los que 3.100 son de nuevo ingreso. De ellos 5.500 cursan los títulos oficiales de grado y máster, y el resto pertenecientes a su veintena de posgrados, cursos de idiomas y MOOCs, cursos online masivos.

Un total de 2.000 alumnos, el 90% de fuera de Castilla y León, no han sido admitidos puesto que el centro, a pesar de ofrecer su formación on line, se rige por una normativa del año 2001 pensada para la universidad tradicional. Algo que quedó patente en el discurso inaugural del rector, Alberto Gómez Barahona, quien espera que el diálogo que se mantiene con la Junta de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) permita «incorporar la irrupción digital en la normativa educativa». Señaló que la distinta interpretación que cada comunidad autónoma realiza de la matriculación de universidades on line puede suponer «la ruptura de la unidad del mercado educativo» y de «la industria del conocimiento».

En cuanto a la plantilla está integrada por unas 300 personas de las que gran parte realizan su trabajo de forma presencial en las instalaciones de la institución. De ellos 81 son personal de administración y servicios y 229 docentes, muchos de ellos con perfil investigador. Algunos de estos profesores están radicados en Alemania o Estados Unidos pero desde allí realizan su labor educativa. «Buscamos dar facilidades en la red para posibilitar que este talento que se ha tenido que ir al exterior pueda también colaborar con nosotros en la labor docente», explicó el rector.

600 millones de gigas/ mes

Estructurar una universidad de 7.500 alumnos genera mucho flujo de información y el centro cuenta desde primer momento con una plataforma educativa propia que, tal y como desgajó Barahona, «nos ha permitido no sufrir problemas con ninguno de los ciberataques acontecidos en los últimos meses». Este servicio permite servir más de tres millones de páginas mensuales en las aulas y alcanzar los cinco millones de páginas e entre todos los trabajadores generando un tráfico de 600 gigabytes al mes y el flujo de 80.000 correos electrónicos diarios.

Y la formación va indisolublemente unida a su aplicación. De ahí el esfuerzo de la Universidad Isabel I en el desarrollo de acuerdos para realizar prácticas que suman más de 2.000 convenios con multinacionales, pymes, institutos o entidades de educación. «En lo que de curso también hemos firmado convenios en Londres, Principado de Andorra, Lisboa... Creo que a medida que la institución va creciendo en alumnos, a la formación de las aulas digitales creemos que son necesarias las prácticas en un mundo moderno y por eso crece el número de empresas al mismo tiempo que alumnos», destacó en su intervención.

Nuevos grados

Una de las claves del éxito que ha permitido a la Ui1 ser la universidad que más ha crecido porcentualmente en España es la oferta de grados y másteres adaptados a una realidad cambiante. Este curso se ofertan nuevas propuestas educativas como el grado en Ciencias de la Seguridad, el Máster de la Abogacía y el Máster de Marketing Digital que tiene «mucha aceptación porque aunque hay mucha oferta pocos son oficiales como éste y tenemos, además, profesorado que son profesionales de grandes firmas en este ámbito», explicó el rector. Para el próximo año tienen verificados másteres en Big Data, Ciberseguridad y se presentará en las próximas semanas la verificación del grado en Fisioterapia que será en modalidad semipresencial. «Seguimos en un crecimiento progresivo y ponderado, sin prisa pero sin pausa», resumió. En la actualidad los estudios más demandados son los grados y másteres vinculados al área de Ciencias de la Salud.

Unidad Y FUTURO

En su discurso el rector realizó referencias a la situación del país respecto a Cataluña. Aunque sin referencia expresa Barahona tiró de historia para recalcar los miedos que generan en el ámbito educativo esta situación. «Las normas se pueden cambiar», subrayó el rector, «pero mientras no se cambien se deben aplicar por quienes son los responsables». En esta línea, el rector expresó su deseo de que «las luchas internas» no impidan que «España pueda ocupar un lugar relevante en la economía digital del siglo XXI» recordando que las luchas internas en el siglo XIX y principios del XX llevaron a perder gran parte de la revolución industrial. «La historia nos da grandes lecciones», concluyó.