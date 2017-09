La Universidad programa más de 30 actividades para la I Semana Verde

La Oficina Verde de la Universidad de Burgos ha programado más de 30 actividades en la I Semana Verde de la UBU que se celebrará del 2 al 5 de octubre. Charlas, exposiciones, conferencias, itinerarios Ecológicos, Cine Ambiental, eventos de cultura ambiental, mesas informativas, Biblioteca Verde, Talleres Paseo ambiental UBUVerde interpretativos, concurso Fotográfico. Estas son algunas de las actividades diseñadas por UBUVerde con el propósito de visualizar el compromiso de la Universidad de Burgos con el desarrollo sostenible, ofrecer información con unos contenidos rigurosos sobre los temas ambientales de mayor actualidad y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad universitaria en la urgencia de adoptar hábitos de vida más ambientales, que garanticen un futuro sostenible al planeta, a la naturaleza y a la población.



La 1ª Semana Verde de la Universidad de Burgos pretende convertir al Medio Ambiente en la prioridad de la actividad universitaria de la UBU por espacio de cinco días, durante los cuales se desarrollarán de forma continuada, mañana y tarde, en todos los centros de ambos Campus de la universidad burgalesa una amplia oferta de eventos ambientales. Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a todas las personas, tanto de la UBU, como de la ciudadanía en general. Para su realización se cuenta con la colaboración de un gran número de entidades y personas que han colaborado de forma totalmente desinteresada en la organización de la 1ª Semana Verde de la UBU.



Las charlas que se desarrollarán en las distintas Facultades y Escuelas de la Universidad de Burgos abordarán, de la mano de rigurosos especialistas, un amplio abanico de temas ambientales, dentro de los cuales cabe resaltar: el Impacto sobre la Economía y la Sociedad de la Crisis Ambiental Global, la Problemática de la gestión Ambiental del Agua, la Importancia de los Proyectos Educativos sobre el Medio Ambiente, la Movilidad Sostenible Urbana, la necesidad de incluir las temáticas ambientales en la escuela, las políticas de control y reducción del Cambio Climático, la contaminación atmosférica urbana, el Medio Ambiente como sector de emprendimiento rural, la realidad española en la aplicación del Derecho Ambiental, los modelos de construcción sostenible, a través de la Bioconstrucción, la Energía Ecoeficiente, los Espacios Naturales de Burgos, etc.



Así mismo se desarrollarán actividades más participativas como Itinerarios Ambientales Urbanos, Talleres sobre Aves, Cine Ambiental, una Jam Session musical, el primer concurso de fotografía ambiental de la UBU, la Biblioteca Verde que mostrará los recursos ambientales (libros, CD’s, revistas, etc…) más destacados que posee en temática ecológica, seis exposiciones en los vestíbulos de los centros universitarios que versarán sobre las funciones ecológica de los suelos, la importancia ecológica de las vías pecuarias, los límites del crecimiento no sostenible, fotografía ambiental, el potencial ambiental de la biomasa, la huella ecológica, etc.



La 1ª Semana Verde de la Universidad de Burgos (UBU) servirá también para trasladar información a la comunidad universitaria sobre sistemas de gestión más ambiental en el funcionamiento ordinario de los centros universitarios, las actividades que se realizan desde UBUverde.