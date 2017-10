Burgos

La custodia compartida empieza a tomar aire entre los litigios de separación de pareja con hijos a cargo. El objetivo para todas las partes implicadas en estos procesos es el bien del menor y en la norma, que está en proceso de reforma en lo que se refiere a la custodia compartida, se toma como medida excepcional. Araíz de una sentencia del Tribunal Supremo en abril de 2014, se cambia el matiz hablando de la custodia compartida como algo normal o incluso deseable y no excepcional.

Desde entonces la custodia compartida de los hijos se ha ido implementando con más asiduidad. En 2016 casi el 10% de los casos de separación con cargas familiares en Burgos se optaba por la custodia de ambos progenitores. En 2015 era el 11% de los casos mientras que en 2014 sólo fue el 7%. De esta manera, en Burgos, se han concedido 158 custodias compartidas en esos tres años frente a los 1.718 divorcios sellados. En 2016, último año del que se disponen estadísticas completas, 42 casos los padres comparten seis meses cada uno los niños de 535 divorcios con hijos a cargo. El año anterior se habían concedido 67 en 599 procesos, según los datos delInstituto Nacional de Estadística.

«La custodia compartida va en aumento en resoluciones y es la tendencia a la que se muestran, cada vez más proclives los jueces y no sólo en las cuestiones que se llevan de mutuo acuerdo sino, también, cuando uno de los progenitores solicita la custodia se resuelve que sea para los dos», señala el abogado de familia, Fernando Hernández Espino. Apunta al respecto que «lo lamentable es que se llegue a esta situación por jurisprudencia del TribunalSupremo pero no porque el legislador haya realizado una norma clara al respecto que creo que ya toca», señala.

La sociedad avanza y la norma debe hacerlo con ella. «El cambio de roles sociales en las familias ha sido rotundo antes la mujer estaba en el hogar y a cargo de los hijos y ahora trabajan los dos, los roles tienden a distribuirse y cada vez más son lo hombres los que no se conforman con visitas puntuales sino que quieren implicarse en su educación y en su día a día y es algo que la ley debe recoger». Destaca especialmente erróneo, con el devenir de los tiempos, que la ley refleje la custodia compartida como algo excepcional. Para los expertos en litigios familiares se ajusta más el mandato del Tribunal Supremo que considera que ésta debe ser la decisión normal e incluso deseable siempre en el interés del menor. «Por mi experiencia los niños se adaptan perfectamente, ellos necesitan un equilibrio y están a gusto con uno de los padres sabiendo que el otro no les ha abandonado», señala.

Respecto a la logística de las familias Hernández señala que «en todo el proceso, especialmente con menores, los padres más que competir por los hijos lo que deben es compartir sus inquietudes». De esta amanera ve como un foco de conflicto que los niños estén en el hogar familiar y sean los padres los que se desplacen. «Lo más habitual es que cada uno tenga su vivienda y sean los niños quienes se desplacen a un lugar u otro por periodos de una semana o quince días y en los periodos que le toque la custodia cada progenitor se encarga de su manutención», explica Hernández Espino.

Aunque tanto para la custodia como para todo el proceso de separación o divorcio lo preferible es el acuerdo. En el primer semestre del año se han producido 349 divorcios de los cuales el 60% han sido consensuados. El foco de conflicto que más crece es la guarda de los hijos ya que las medidas consensuadas han bajado de 56 el año pasado a 41 este mientras que las no consensuadas han subido de 72 a 85. Los procesos de divorcio se mantienen casi estables frente al año pasado y se refuerza la tendencia a la baja de nulidades y separaciones. Con la reforma del divorcio exprés las separaciones han caído a 17 en junio de este año y desaparecen las nulidades que ya que no hay ningún caso y en el ejercicio anterior se tramitaron dos.

