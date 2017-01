La situación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) es de «mucho trabajo, de operar al 100% con todos nuestros recursos pero no estamos ante un colapso». Esta es la valoración del director gerente del HUBU, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, tras pasar el servicio un martes complicado.El responsable del complejo hospitalario afirmaba ayer por la mañana que no había ningún ingreso pendiente desde el área de Urgencias aunque sí reconoció que el pasado martes fue complicado acompasar altas con ingresos registrando «algunas esperas pero los pacientes siempre han estado controlados y atendidos es una demora en un momento crítico y puntual porque hoy (por ayer por la mañana) no hay pacientes pendientes de ingreso». Apunta que definir de colapso la situación vivida el martes, así como las críticas a una falta de previsión de la incidencia de la gripe son «una forma de retorcer las palabras porque colapso no ha habido, funcionamos al 100% que es lo que nos toca», sentencia.



Para el responsable de la Plataforma Hospital Público Ya, José Antonio Ayllón, la situación de Urgencias es «caótica» y se debe a «una total falta de previsión porque no ha habido ningún evento imprevisible para que se haya producido este colapso, se han generado camas cruzadas y, ante la ausencia de planificación por el incremento previsible de afecciones respiratorias, que sucede cada año, tenemos la planta H7 cerrada una vez más».



A este respecto Ortiz de Valdivielso especifica que el Hospital ha registrado unas 400 entradas de pacientes en Urgencias en estos días de pico de actividad de los que un 14% acaban procediendo a un ingreso. Entran cada día al hospital entre 60 y 80 pacientes entre las urgencias, las cirugías programadas y los ingresos previstos.En estos días la actividad se incrementa hasta rozar los 90 ingresos diarios. «El funcionamiento del hospital busca atender a todos los pacientes que ingresan y establecer una gestión responsable de altas y en casos puntuales derivar pacientes al Hospital San Juan de Dios, que para ello hay un concierto estable de colaboración, y la Hospitalización a Domicilio con la visita diaria de médico y enfermera al paciente». De esta manera se suelen derivar a San Juan De dios entre 60 y 70 pacientes, generalmente de cuidados paliativos, enfermos crónicos o de larga estancia. En estos días de más actividad se han derivado a 80 pacientes a este hospital. A ello hay que unir los 40 pacientes que están en servicio de hospitalización a domicilio.



Ortiz de Valdivielso insiste en que «colapso no ha habido y si hubiera necesidad para abrir la planta H7, con 36 camas más, se abriría». Apunta que en picos de actividad como el registrado el pasado martes«el hospital ha funcionado con la profesionalidad que se demanda». Señala que el servicio de Urgencias está dotado «con el personal que nos ha solicitado el Jefe delServicio y que es el número suficiente para atender los servicios que se presenten». De esta manera durante la mañana pueden estar en activo entre 15 y 20 doctores pasando a una decena durante la tarde.



Esta situación de incremento de actividad hasta hacer funcionar los engranajes del hospital (tanto personales como equipamientos y camas) al 100% viene dada por el aumento de la incidencia de la gripe. Ésta se ha adelantado unas semanas a lo que suele ser habitual coincidiendo con largos días festivos que facilitan la asistencia a Urgencias hospitalarias en vez de las de Atención Primaria. Pero en este servicio también están escasos de efectivos «con médicos que atienden dos o más consultas», sentencia Ayllón. De ahí que vuelva a insistir «un año más» en la necesidad de una mayor previsión.



Podemos Burgos respalda la petición de abrir esta planta, «cuyas condiciones son bastante complicadas» al estar desmantelada. También señala que se han tenido que suspender operaciones al estar parcialmente ocupada la URPA (Unidad de Recuperación Postanestésica) por pacientes pendientes de ingresar en una planta.