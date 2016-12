La práctica del botellón en el entorno del Castillo y de la zona alta del centro histórico sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos del entorno. Así lo vuelve a denunciar la asociación de vecinos Casco Histórico Alto, que está a punto de cumplir un año de existencia. Según denuncia esta agrupación vecinal, es necesaria más eficacia contra el botellón y el vandalismo, dos fenómenos que están estrechamente relacionados. Los vecinos insisten en que es el tema «más candente».Denuncian que la práctica del botellón es constante los fines de semana, «con público que se detecta cada vez más joven e impermeable al diálogo». Los vecinos alertan de que hace unos días varios miembros de la asociación vieron cómo una ambulancia se llevaba de la plaza de los Castaños, junto a calle Fernán González, a una menor en estado de coma etílico.

A estas situaciones, los vecinos añaden que las llamadas que realizan al 112 «resultan de muy irregular eficacia», y, «muchas veces los agentes no salen del coche patrulla». En este sentido, la asociación va a pedir esta semana una reunión con los responsables de Policía Local. La agrupación vecinal celebra, no obstante, que después de «insistir durante meses en este sentido», el Ayuntamiento se«ha manifestado dispuesto a cambiar la normativa municipal relativa al ocio nocturno». Está previsto que se celebre una reunión en las próximas semanas, aunque aún no hay una fecha cerrada.

La Policía Local ha intensificado los controles del botellón en el casco histórico durante este año. De hecho, los últimos datos disponibles hasta el mes de octubre indican que ya se habían hecho más controles que en todo 2015. En concreto, se realizaron un total de 690 controles frente a los 648 realizados en todo 2015.La cantidad de alcohol decomisado es mayor que durante el pasado año, que fue de 15 litros en total. se ha denunciado a 25 personas, todas ellas menores de edad. El año pasado se habían denunciado a 37 personas en el mismo periodo.

La asociación de vecinos delCasco Histórico Alto se creó hace casi un año con el objetivo de denunciar el vandalismo, el botellón, el ruido y demás desórdenes públicos que afectan especialmente a la zona de las inmediaciones de la Iglesia de San Esteban.