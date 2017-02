Un hurra enorme por la labor, a nivel personal, de las Hermanas, su entrega vital a los demás, es algo que ya no se ve mucho. Otra cosa muy distinta es su institución. Esta congregación es o ha sido propietaria de parte, por lo menos, del Edificio Monasterio, que explotan con mano férrea, por eso cuando he leído que han donado una calle y se han gastado 120.000 euros en su puesta en servicio, no he podido evitar pensar: "alguna contrapartida habrá". Pero como no se habla nada de ello en la noticia, me gustaría que se investigara. Por ejemplo, dice la noticia que ahora se podrá edificar en alguna parcela existente en esa calle. ¿No será esa parcela propiedad de las Hermanas? Esa parcela al obtener la edificabilidad, habrá multiplicado su valor, quizás compensando "con creces" los 120.000 euros invertidos y el hipotético valor del terreno cedido.