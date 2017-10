La vida nómada que no entiende las fronteras

«Pondría a los políticos a pedalear en una bicicleta por el mundo y cuando vuelvan lo tendrían todo más claro». Esta es la filosofía de Álvaro Neil, 13 años sobre dos ruedas dando la vuelta al mundo, que asegura que «viajar abre la mente» tanto como para que dejen de importar las fronteras.

Tras recorrer 115 países, unos muy desarrollados y otros muy pobres, haber visto conflictos y gentes de todo tipo y de haber conocido los campos de refugiados ubicados en Rizona (Grecia) y en Calais (Francia), este hombre de mundo reconoce que llega a su país y no comprende qué esta sucediendo entre España y Cataluña. «Es muy fuerte recorrer el mundo, pasar tantas fronteras y llegar a España y ver cómo se están queriendo poner más fronteras, no se puede marcar a la gente por el lugar en el que ha nacido», sostiene este ciclista, pacifista, abogado, escritor y clown, aunque no necesariamente en ese orden.

Neil llegó ayer a Burgos y su meta, por ahora, está en regresar a su Oviedo natal el próximo 19 de noviembre, justo el día en que se cumplirán trece años desde que emprendió este viaje alrededor del mundo. Ayer recibió el ‘soporte vital’ de la asociación Burgos con Bici y con este tipo de ayuda de diferentes colectivos y de personas que ha conocido por todo el planeta es como ha conseguido culminar este proyecto, el más ambicioso emprendido en su vida.

El aventurero conoció Burgos gracias a otro compañero de la bicicleta, Luis Marquina, y participó en una de las charlas del ciclo ‘El mundo en Bicicleta’ después de su primer gran viaje. En 2003 acababa de regresar a España después de recorrer América del Sur con el proyecto ‘Kilómetros de sonrisas’ que se plasmó en su primer libro y estuvo en la capital para contarlo. Es por ello que en su regreso a España, este mismo mes, ha querido pasar por Burgos en su ruta primero camino a Madrid y después a Asturias. Promete volver para abril o marzo si recibe la invitación de Marquina para contar la gran aventura alrededor del mundo, incluso con nuevo libro. Dar a conocer su experiencia en charlas y en una publicación se presenta como su siguiente plan de vida, aunque no se pone metas concretas para no relegar a los sueños. Eso sí para quien quiera seguirle recomienda visitar su web biciclown.com.

Lo único que ha frenado a Neil en este viaje han sido las enfermedades y las averías en alguna de las cuatro bicicletas que ha tenido que emplear. «En Albania rompió uno de los cuadros y tuvo que esperar hasta hacerse con un nuevo vehículo», recuerda.

Le quedan países por visitar como la inmensa Rusia pero ya no tiene prisa por llegar, aunque reconoce que es «nómada» y que lo seguirá siendo. Álvaro Neil llama la atención sobre que, después de tanto pedalear, le sorprende más que la gente que lo tiene todo en países como Estados Unidos o Canadá no sean capaces de sonreír, frente a quienes no tienen nada y a quienes ha sido capaz de verles reír en alguno de los espectáculos de clown con los que ha tratado de ayudar a diferentes colectivos durante su viaje.