Los efectos del temporal volvieron a hacerse presentes una jornada más en Burgos con daños materiales en fachadas y cornisas de edificios y con cortes intermitentes de luz. La intensidad de las ráfagas de viento fue especialmente virulenta en torno a las 2.00 horas. Los avisos de la Agencia de Protección Civil señalaban que se producirían fuertes rachas de viento entre las 21.00 horas del sábado y las 3.00 horas de ayer. La madrugada del viernes al sábado fue una noche complicada para los Bomberos y para la Policía Local como consecuencia de las fuertes rachas de viento y también por la lluvia. En estas horas se contabilizaron hasta 80 incidencias de todo tipo en las que no hubo que lamentar daños personales.



Hubo desprendimientos de edificios, caídas de señales de tráfico, averías en semáforos, caída de ramas, contenedores volcados, daños en vehículos, caídas de vallados de obras, ramas y árboles caídos y desprendimientos en antenas y láminas de tejados. Además, hubo cortes intermitentes de luz entre las 23.00 horas y las 2.30 de la madrugada en bloques de la avenida Cantabria, de la avenida del Cid y en el barrio de Villatoro en cuanto que una avería produjo daños en un transformador.



Los bomberos tuvieron que atender alguna llamada de emergencia desde establecimientos de hostelería ya que en algún local el cierre metálico se estropeó y alguna persona tuvo que ser rescatada del interior forzando la puerta. Especialmente llamativo fue el incidente que se registró en la calle Calleja y Zurita, cuando se desprendieron las cubiertas de un edificio y cayeron al suelo. El desprendimiento provocó daños en varios vehículos que estaban aparcados, aunque no hubo que lamentar daños personales.



El alcalde, Javier Lacalle, agradeció ayer la labor de los agentes de la Policía Local y de los miembros del servicio de extinción de incendios de la ciudad. Una labor que continuó durante toda la jornada de ayer, ya que los efectos del temporal también se hicieron presentes en las instalaciones municipales. El desprendimiento de pieza de la cubierta obligó a cerrar por precaución el polideportivo Mariano Gaspar, ante el riesgo de nuevos desprendimientos.Del mismo modo, las goteras obligaron a suspender los partidos que se disputaba en uno de los módulos deportivos del centro cívico Río Vena, una instalación que en los últimos días ha sido el foco de las quejas de usuarios y trabajadores por el frío en el interior y por una fuga agua que afectó a parte de la biblioteca. También hubo problemas ayer con el agua en los polideportivos de Lavaderos y Talamillo. Las fuertes ráfagas de viento también provocaron daños en el campo de tiro delCerro al derribar un muro. El viento también derribó parte de un crucero ubicado junto al mirador del parque del Castillo.



Aunque con el paso de las horas, la intensidad del temporal fue remitiendo, el trabajo de los bomberos y de Policía Local no disminuyó. A primera hora de la tarde, los bomberos tenían que intervenir en la retirada de una galería en un último piso en la avenida Reyes Católicos. Los efectos de las fuertes rachas de viento se hicieron notar en el suministro eléctrico en la provincia. Según la información facilitada por Iberdrola, los problemas de cortes de luz se registraron a partir de las 2.45 horas de ayer, en muchos casos por las caídas de árboles sobre el tendido eleéctico. Las primeras incidencias se registraron en Castillejo, en Quintanapalla, en Castil de Peones, así como en Briviesca y en Pradoluengo.



No obstante, este tipo de cortes de luz es más largo cuando el tendido eléctrico se ha visto afectado por la caída de un árbol, lo que afectó al suministro durante cerca de 8 horas. No obstante, en la mayoría de los casos a los 12 minutos de producirse el corte se recupera en torno al 70% del suministro. Durante la mañana de ayer había activas seis averías en líneas de media y alta tensión.



Para esta jornada, la Aemet mantiene los avisos por rachas de viento, aunque se espera que sean tan intensas como ayer.