Las fuertes rachas no dieron casi tregua ayer a los servicios de emergencia.El 112 recibió hasta las 21.00 horas 107 avisos en la provincia, de los que más de 60 fueron en la capital, por desprendimientos de ramas, caídas de árboles, saneamientos de cornisas y fachadas o desplomes de elementos constructivos de inmuebles. En la capital, la caída de un árbol provocó el accidente de un camión en la calle Reina Leonor.

La caída de árboles fue una de las principales causas de intervención de los bomberos, que ayer estuvieron toda la jornada prácticamente fuera del parque de la avenida deCantabria.Se dieron casos de caídas de árboles por toda la capital, desde la barriada de San Cristóbal, pasando por los alrededores de centros docentes como el Pintor Luis Sáez o la entrada del colegio Fernando de Rojas, pasando por el paseo de Atapuerca y hasta la zona oeste de la ciudad.

En algunos casos, como en la plaza Roma, los bomberos se vieron obligados a retirar el cerramiento de un balcón para evitar accidentes, al igual que en calle Fátima, donde cayó parte de un balcón de un primer piso.

La Policía Local tuvo que intervenir en 37 incidentes generados por el viento. Hubo cuatro atropellos a peatones a primera hora en los que influyeron las malas condiciones meteorológicas.

Uno de los incidentes más graves se registró en la localidad burgalesa de Villangómez. Poco antes de las 9.00 horas, las fuertes rachas de viento derribaron el segundo y el tercer cuerpo de la espadaña de la iglesia de San Cosme y San Damián. La espadaña cayó sobre la última bóveda del templo y sobre el coro y solo quedó en pie el arco que sustenta las dos campanas. «Es algo que no nos esperábamos, a pesar de que sí teníamos aviso de fuertes vientos», explicaba ayer el alcalde Juan Carlos Peña.

Peña añadió que el hecho de que fuera de madrugada evitó que hubiera también percances personales, «pues en ese momento no se hallaba en el lugar ni el sacerdote ni ningún vecino, ya que es un templo en el que se celebra misa cada domingo e incluso hay algún acto entre semana», añadió. Según la Agencia Española de Meteorología (Aemet) la racha de viento más fuerte ayer fue en Medina de Pomar con 134 km/h. La previsión para hoy mantiene la alerta naranja por fuertes rachas de viento. ProtecciónCivil avisa de rachas en torno a los 90 km/h en la meseta.