Los vigilantes de Capitanía y la Farmacia Militar van a la huelga

Burgos

Los 12 trabajadores de Burgos y los 500 que en todo el país pasan por la misma situación están llamados a secundar la convocatoria de huelga que se ha programado del lunes al viernes en protesta por los «reiterados incumplimientos del convenio de Seguridad Privada Estatal en todos los centros públicos o privados que esta empresa tiene en todo el territorio nacional y que aquí en Burgos afecta al edificio de Capitanía general Militar y el edificio de la Farmacia Militar». Así llaman a una nueva movilización los sindicatos que han estado respaldando las reclamaciones de los trabajadores afectados por la falta de avances en la negociación con el sector por mejoras laborales que empiezan por acabar con la congelación salarial, entre otras reivindicaciones.



Además, en el caso de Burgos, los sindicatos llaman la atención sobre empresas como Novo Segur Seguridad Privada, antes Marsegur), Seguridad Integral Canaria (SIC) o Fagus Seguridad que «prestan o han prestado sus servicios en instalaciones de Burgos» y a las que acusan de tener como denominador común, que son contratadas por organismos oficiales,- Ministerio de Defensa y Ayuntamiento «y siempre teniendo como objetivo prioritario, primar el factor económico, retroalimentando el fraude fiscal en nuestro país, para posteriormente a través de procesos concursales desaparecer, dejando atrás a muchas familias en paro y en procesos de exclusión social. Es por ello por lo que entendemos, debemos de luchar contra este tipo de empresas y concesiones públicas», reclaman en un comunicado.



No es la primera vez que los trabajadores de la seguridad privada se manifiestan ya que este verano han venido protagonizando paros parciales por esta situación. Según explicaron los representantes sindicales, para algunos empleados es la cuarta firma con la que realizan el mismo trabajo ya que la plantilla se ha ido subrogando desde 2012, perdiendo derechos laborales, casi 500 euros de salario, mientras que se adeudan nóminas recientes.



«Muchos han caído en depresiones porque las facturas aumentan, las hipotecas hay que pagarlas, otros tienen que acudir a ayudas sociales porque no llega», denunciaban ayer hasta siete entidades sindicales de Burgos. «Y lo que es peor esas bajas no se cubren», denuncian los sindicatos.

Los sindicatos convocantes de la huelga instan «una vez más» al Ministerio de Defensa «a que sea valiente y actúe denunciando y revocando de manera inmediata la concesión de la Seguridad Privada a esta empresa que no hace ningún bien al Ministerio de Defensa, lastima a los trabajadores afectados llevándolos a situaciones límite y deteriora mucho la imagen del sector». Para hacerse oir han convocado una concentración ante la Subdelegación del Gobierno y posterior manifestación el próximo martes a las seis de la tarde que concluirá frente a la Capitanía Militar.