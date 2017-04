MARTA CASADO BURGOS

El sector turístico esperaba peores datos en el mes de marzo debido al cambio de fechas de la Semana Santa. La cosa, finalmente, se ha quedado en un descenso del 5% en viajeros y pernoctaciones en la ciudad de Burgos, donde el efecto de turista extranjero sigue marcando la diferencia. En marzo, mes comparativamente inferior por no incluirse las vacaciones de Semana Santa como el año pasado, ha registrado un 11% más de viajeros de otra nacionalidad (7.151) que pernoctaron un 26% más (10.846). De ahí que el descenso del turismo y pernoctaciones se haya contenido tanto pero, además, permiten remontar las cifras globales del turismo en el primer trimestre frente a la caída de viajeros nacionales. «El visitante extranjero no está tan condicionado como el nacional por el factor Semana Santa y en Burgos vienen atraídos por elCamino de Santiago pero también hay, sobretodo en los dos primeros meses del año, muchas pernoctaciones de extranjeros por trabajo o negocios», señala el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Luis Mata.

Así las cosas, el primer trimestre se cierra en la capital con un total de 79.714 turistas lo que supone un incremento interanual del 1,8%. Entre enero y marzo de 2016, con Semana Santa incluida, se pasearon por la ciudad 78.283 visitantes. De ellos la mayor procedencia sigue siendo del turista nacional con 63.496 viajeros pero éste apartado ha caído casi un punto con respecto al año pasado. Por contra la cifra se eleva a números positivos gracias al aumento en un 13% del visitante extranjero. 16.118 ciudadanos de otro país han paseado por las calles de Burgos frente a los 14.224 del año pasado.

Otro tanto sucede con las pernoctaciones. Están empujadas por el espectacular incremento de los extranjeros. En total, la ciudad registro 126.138 pernoctaciones, un 4,3% más que hace un año cuando se registraron 120.842. El apartado de turista nacional casi no se mueve, hay 600 noches de hotel menos que hace un año, pero las pernoctaciones de extranjeros crecen un 30,5%. De esta manera ocuparon plaza en 25.993 ocasiones cuando el año pasado lo habían hecho en 19.905.

El mejor comportamiento de los alojamientos, ha subido un 4,3%, los hosteleros lo achacan a la competitiva oferta de precios. «Hay más pernoctaciones que nunca, sí, pero ganamos igual es un dato que se ha conseguido a base de precio, precio y precio estamos entre las habitaciones más baratas», sentencia Luis Mata. Lo cierto es que en el primer trimestre de 2017 se ha alcanzado un techo de pernoctaciones. Nunca hubo tantas en la última década. Desde 2007, cuando se registraron 85.151 noches) hasta 2017 sólo se han superado la barrera de los 100.000 hospedajes en 2008 (103.934) y en 2016 (120.842). El récord se ha alcanzado este año con 126.138.

A pesar de manejar mejores cifras de negocio hay, a fecha de marzo, menos establecimientos abiertos que hace diez años.En marzo de 2007 operaban en la capital 66 establecimientos hoteleros, en 2016 se mantenían ligeramente a la baja con 63 pero en el primer trimestre de este año, con los mejores datos de pernoctaciones de la última década, sólo permanecen abiertos 57, un 13% menos. «Hay mucha inestabilidad y miedo especialmente al fenómeno de las camas alegales porque no hay control y es, entendemos, una competencia desleal y tenemos que acudir a una política de precios brutal», sentencia Mata.

También se reduce el personal empleado. Según la Encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad los alojamientos hoteleros emplean a 422 personas. Hace diez años daban empleo a 523.

