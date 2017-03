El mercado inmobiliario inmobiliario cerró 2016 en la provincia con los precios más bajos de la última década. El último trimestre del año dejó el coste del metro cuadrado de vivienda libre en 1.096 euros. Se trata del valor inmobiliario más bajo de cierre de ejercicio desde 2006 pero también si se analizan todos los trimestres.



Los precios parecen haber tocado fondo afectados por la caída de precios y tienen una tendencia completamente diferente a la que se dio a conocer ayer el Índice del Precio de la Vivienda delInstituto Nacional de Estadística para España y Castilla y León. El precio inmobiliario, según este indicador, alcanzó precios un 4,7% a nivel nacional y un 1,1% más en el ámbito regional. Pero Burgos ha experimentado, según las cifras de precios delObservatorio de la Vivienda del Ministerio de Fomento, un descenso del 6% respecto a los costes inmobiliarios por metro cuadrado de hace un año y alcanzó una caída del 1,5% en el último trimestre.



Si miramos las cifras de cierre de año desde 2006 vemos que antes de la crisis el precio del metro cuadrado de vivienda libre estaba en 1.789 euros. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha depreciado el metro cuadrado en la provincia en un 39% en los últimos diez años. El último trimestre, donde los precios suelen ir a la baja para cerrar el año con un mayor número de operaciones o librando activos inmobiliarios a las entidades financieras, ha registrado una constante caída en la provincia en lo que al mercado libre se refiere. El único momento de recuperación de precios interanual se vivió en 2015 cuando el metro cuadrado ganó 50 euros de media respecto a 2014.



El comportamiento es igual en los diferentes productos inmobiliarios de carácter libre. De esta manera el año pasado las viviendas con más de cinco años, el producto inmobiliario más barato en la provincia, cotizaron a 1.089 euros por metro cuadrado. En 2010, último año disponible en la estadística de precios, el inmueble con más de cinco años tenía un precio de 1.638 euros.



En cuanto a la vivienda nueva, con menos de un lustro desde su construcción, el precio es casi 300 euros más alto que la vivienda usada o de segunda mano. Aún así su precio ha caído considerablemente desde 2010. De esta manera la vivienda nueva se situó al cierre de 2016 en Burgos en los 1.373 euros por metro cuadrado.Esta cifra supone una reducción de 735 euros por metro construido. En 2010 este tipo de inmuebles, a pesar de estar en el momento más álgido de la crisis, se vendían en la provincia a 2.108 euros. Esta cifra no ha hecho más que caer en cada cierre de año de los últimos seis ejercicios. No ha experimentado ningún repunte. Año tras año el precio de los inmuebles de nueva construcción no han hecho más que caer. Una situación que viene dada no sólo por el ajuste de precios sino, también, porque la falta de producto con lo que, según los profesionales del sector, lo que queda son productos de menor calidad o más pequeños.