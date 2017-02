...Y de nuevo en el aire la antigua estación

Si el Espacio Joven se queda donde estaba, ahora la pregunta es qué solución se va a adoptar para no perder la subvención europea para la estación de tren. El socialista Antonio Fernández Santos pone en el punto de mira de la responsabilidad sobre este asunto al equipo de Gobierno. «Cuánto tiempo han tenido para montar aquí el proyecto, es responsabilidad del PP y de nadie más, sino son capaces de hacer las cosas que dejen el Ayuntamiento», afirma.

Por su parte, el edil de Juventud, José Antonio Antón, aseguraba ayer que hay otras actividades infantiles y juveniles que el Ayuntamiento organiza en otros espacios que se pueden trasladar a la antigua estación, aunque no concretó cuáles serían. El concejal popular señaló que, en estas semanas, se ha trabajado en la dotación de contenidos del nuevo edificio municipal de la antigua estación. En este sentido, indicó que inicialmente se abrirá con el Fab-Lab, un laboratorio de fabricación digital que impulsa el colectivo ‘maker’ de Burgos que se va a constituir como una fundación. De esta manera, opina que habrá actividad ligada a las nuevas tecnologías de las que puede participar la sociedad antes del 31 de marzo y habrá que ver si esto sirve para no perder la ayuda de 500.000 euros de la Unión Europea.

Para Raúl Salinero, de Imagina Burgos, existe el riesgo de que la ciudad pierda esta cantidad de dinero. «Ahora mismo no hay una propuesta clara», indicó este edil, que opinaba que la idea inicial de PP era organizar alguna actividad con niños y jóvenes para enviar unas fotos a Europa para justificar que hay programación. «esto no da ninguna garantía», añade.