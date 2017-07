Zúñiga solicita la prorroga y Lacalle apuesta por un nuevo concurso

El futuro de la gestión del Coliseum a escala taurina se apresta a vivir un nuevo culebrón de intereses contrapuestos. El actual concesionario –Carlos Zúñiga- ha confirmado a este periódico que ha solicitado la prórroga por un año más que contempla el pliego de condiciones, segunda y última ampliación del contrato que contempla el actual texto regulador del arrendamiento del coso taurino.

La solicitud choca con la apuesta del alcalde, Javier Lacalle, de redactar y sacar un nuevo pliego de condiciones, deseo expresado públicamente por el primer edil antes y durante el desarrollo del serial taurino que finalizó el pasado 29 de junio.

«He pedido la prórroga porque he cumplido y, por lo tanto, se me debe conceder. He cumplido con mis obligaciones como concesionario, la feria se ha desarrollado con toda normalidad, he satisfecho mis obligaciones económicas con el Ayuntamiento y el pliego de condiciones lo he cumplido en su totalidad», afirma Zúñiga. «El pliego contempla un segundo año de prórroga y lo he solicitado. A partir de ahí, no depende de mí sino de la decisión que se tome en el Servicio de Instalaciones Deportivas», subraya.

En cuanto a las declaraciones de Lacalle manifestando su intención de sacar un nuevo pliego de condiciones de cara a los próximos años, el actual adjudicatario sostiene: «Respeto al cien por cien la opinión del alcalde. No voy a entrar en valorar sus motivos. Yo he presentado la solicitud de prórroga que contempla el contrato y sobre las decisiones o intenciones del Ayuntamiento no soy quien para opinar».

Con la solicitud de Circuitos Taurinos sobre la mesa, el Ayuntamiento deberá mover ficha y dictaminar sobre el futuro de la gestión del inmueble de la ribera del Arlanzón. Será el Consejo de Instalaciones Deportivas –órgano de quien dependen las materias taurinas en el Consistorio- quien estudie la solicitud y tome una determinación que puede tener dos vías, según han manifestado a este periódico fuentes del Departamento.

Por una parte, la opción más probable, de acuerdo siempre a los informes de los técnicos y al reglamento de actuación en estos casos, es la de llevar la solicitud de prórroga al Consejo de Instalaciones Deportivas y que sea éste órgano quien dictamine en función de cada una de las posiciones de las diferentes formaciones políticas que conforman el Consistorio. Y por otra parte, no se descarta que sea el Ayuntamiento quien comunique directamente al adjudicatario la no concesión de la prórroga sin pasar por el Consejo de Instalaciones Deportivas, si bien, esta posibilidad, contemplada por el Equipo de Gobierno y llevada a cabo en otras materias, necesita de los informes previos y favorables de los técnicos.

Los plazos que manejan desde el Consistorio para resolver el futuro del Coliseum no están establecidos ni tampoco la hoja de ruta cara a futuro. De momento, aseguraran desde la concejalía, se encuentran en fase de recogida y desmontaje del ruedo, arena y tablas, y a partir de ahí se abordará la cuestión de la gestión para los próximos ejercicios. En principio, es el mes de septiembre el mes clave para resolver lo que ocurrirá con el coso de la ribera del Arlanzón durante el próximo curso taurino. Compás de espera.