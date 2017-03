Absurdo, brutal, tierno circo

A Santi Ruiz Albalate le cuesta encontrar las palabras que definan All genius, all idiot. Lo suyo son las acrobacias, la mímica, el gesto, el esfuerzo físico, la expresividad... El lenguaje de la escena. Y en este espectáculo, con el que regresa a su casa con Svalbard Company, su compañía, se explaya sin límites.

«Somos cuatro jóvenes muy diferentes que han creado un universo juntos. Hay humor, hay brutalidad con cariño, somos serviciales pero independientes, existe conflicto entre el ser humano y el animal, aparecen los submundos y los géneros, también los géneros dentro de estos, hacemos guiños a la inocencia...», enumera Santi Ruiz (Burgos, 1987), que formó esta compañía junto a Tom Brand, Benjamin Smith y Simon Wiborn -ahora se ha unido el técnico Carlos Ferrer Hernández- cuando aún eran alumnos de la Universidad de Danza y Circo de Estocolmo (Suecia) en la que se conocieron y en la que empezaron a crear.

All genius, all idiot llega después de Almost genius, almost idiot, su primera propuesta formal, que los llevó a importantes plazas. La completa y redondea con la implicación de profesionales de distintos ámbitos que los han ayudado en la dirección artística, la música, el vestuario, la escenografía...

«Ellos fueron nuestros ojos externos», apostilla el acróbata burgalés sobre esta producción que ha contado con importantes becas para salir adelante y que estrenaron hace algo más de un año, en enero de 2016, en Praga. Los ha guiado por medio mundo: Londres, Berlín, Riga, Hong Kong o el Adelaide Fringe, uno de los eventos artísticos más imponentes de Australia, donde consiguieron el premio a la mejor pieza de circo y teatro físico. Burgos es el punto de inicio de la segunda temporada que continuará en Budapest, Zimbawe, Río de Janeiro, Francia... y pendientes están de la confirmación en el Festival Internacional de Edimburgo.

El circo contemporáneo marca los pasos de All genius, all idiot, que introduce al espectador en un mundo postapocalíptico, surrealista, sinsentido y un tanto nihilista. Números de mástil, cuerda o mano a mano se suceden durante una hora en la que se mezclan con otras disciplinas, desde danza a música en directo, desde acrobacia a teatro gestual.

¿Qué se encuentra detrás de este derroche de esfuerzo físico y esta estética decadente? «Es muy complicado explicar qué queremos decir. Es algo muy subjetivo. Cada espectador tiene su propia interpretación», señala Santi Ruiz y agrega que es un trabajo en el que se ve la experiencia de cuatro personas «con mucha identidad» que cuentan su historia en el escenario «y cómo se desenvuelven en un mundo que has de compartir con otras personas que tienen otras preferencias, pensamientos distintos a los tuyos...».

All genius, all idiot, resume, es el sueño cumplido de cuatro grandes amigos que han querido hacer un trabajo juntos «y compartir nuestros mundos interiores, frustraciones, deseos, intereses...». Tejen ese universo con puntadas de danza, música, humor, acrobacia...