Actualidad que trasciende a los informativos

Las consecuencias de la deslocalización empresarial, la lucha por la defensa del medio ambiente, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la tragedia de los refugiados, el drama de los desahucios, una mirada a la música, al cine, a la historia o al fútbol son algunos de los temas que entran en juego en la XIII Muestra de Cine Documental de la Universidad de Burgos, a celebrar en mayo en Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria (los jueves, 2,5 euros) y en Espacio Tangente (del 10 al 17 de mayo, entrada libre) con proyecciones en versión original subtitulada.

La actualidad trasciende a los informativos. También es diana del llamado séptimo arte que aborda esta realidad de una manera distinta e igual de necesaria.

«Siempre hemos considerado este como uno de los ciclos más necesarios ya que, pese a la innegable vigencia del cine de no ficción, tanto en lo que se refiere a su relación inmediata con los pliegues de la realidad que nos rodea, como en lo relativo a sus siempre innovadoras aportaciones al lenguaje cinematográfico, esta fórmula narrativa sigue presentando una reducidísima visibilidad en las salas comerciales», advierten desde el Aula de Cine, que desde hace trece años -en anteriores ediciones en marzo- intenta subsanar esa ausencia.

Este año lo hace con el estreno de diez largometrajes, un mediometraje y dos cortos. Una cartelera que arranca el jueves con La granja del paso, de Silvia Munt -su presencia está por confirmar-, sobre el lugar de reunión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sabadell.

Cultural Caja de Burgos proyectará además Gimme Danger. La historia de The Stooges, en el que Jim Jarmush se adentra en el contexto que propició que The Stooges sea una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos (jueves 11); I am not your negro, de Raoul Peck, que aborda el racismo y la segregación racial en la historia de Estados Unidos (jueves 18); y la austriaca Safari, de Ullrich Seidl, que intenta reflejar lleva a viajar de turismo a África para cazar cebras y jirafas (jueves 25).

El resto de cintas se exhibirán en Espacio Tangente, que inicia la agenda con la danesa Cool Cats, que enfrenta las dispares personalidades de los músicos de jazz Ben Webster y Dexter Gordon (miércoles 10).

Continuará el viernes 12 con programa doble: el corto Sad Hill, Clint Eastwood y Burgos como testigo, del burgalés Carlos López Peñacoba, que lo presentará, y Electric Boogaloo, sobre la productora Cannon. También el sábado 13 habrá programa doble: Mi valle, de Lores Espinosa y Mario Santos, acerca de los pueblos anegados por un embalse en León, que contará con la participación de ambos directores, y la peruana El choque de dos mundos, que evidencia los dispares modos de usar los recursos naturales del Gobierno peruano y los indígenas.

Zoran y los tigres del gol, un filme que habla de fútbol pero va más allá del césped (lunes 15), y Gracias jefe, sobre el paro y la deslocalización empresarial (martes 16), darán paso a la última sesión, también con programa doble, el corto Palabras de caramelo y el largo Un hogar en el mundo, ambos con la mirada en la educación, de un niño saharaui sordo y un refugiado, respectivamente.





‘Sad Hill, Clint Eastwood y burgos como testigo’

Recién concluido el programa dedicado al wéstern, las películas del oeste se cuelan de nuevo en el Aula de Cine de la UBU. Esta vez lo hace con un documental que aborda la grabación de la célebre El bueno, el feo y el malo en el valle de Mirandilla. Sad Hill, Clint Eastwood y Burgos como testigo es un corto de Carlos López Peñacoba que, al hilo del cincuenta aniversario del rodaje del citado largometraje, reconstruye la importancia de este enclave burgalés a partir de los testimonios de personas que antes o después han tenido relación con el cementerio que enmarcó el duelo final de esta cinta y que muchos aún desconocen que se encuentra en la provincia burgalesa. Kyle Eastwood, Sergio García, David Alba, Abilio Abad, Domingo Contreras y Eusebio Ibáñez brindan su testimonio para la ocasión «bien porque participaron en la película, bien porque están reconstruyendo el cementerio, o bien porque su padre es el protagonista, un tal, Clint Eastwood». El estreno de esta cinta, que participó en la última edición de la Seminci, contará con la presencia de su joven director en un coloquio posterior.