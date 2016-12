¡Artistas al tren!

París, Bruselas, Berlín, Praga, Viena, Salzburgo, Liubliana, Florencia, Bolonia, Roma, Lucca, Pisa, Viena... El mago Miguel Sevilla y el cantautor Daniel Guantes decidieron el pasado verano vivir la experiencia del Interraíl. Metieron sus naipes y su guitarra en el equipaje y pagaron su billete a una aventura sin fin. Tres semanas -en dos se le quedaron al músico- dieron para vivir mil y una situaciones que ayer revivieron en el Iglú Mágico en un espectáculo que contó con la colaboración del humorista Mario Santamaría.

Horas antes se ríen al recordar al mago guitarra en mano en la capital belga arrancándose con una canción improvisada y en castellano que, sorprendentemente, gustó a los viandantes; o la generosidad que motivó el baile con cáscaras de plátano que ideó en otra ciudad; o cuando en el tren unos pasajeros creyeron que Daniel llevaba un jamón al hombro y cuando los sacó de su error y los enseñó su pequeña guitarra le pidieron que tocara, y lo hizo, y todo el vagón aplaudió e incluso le invitaron a cenar; o cuando Miguel hizo magia mientras al lado alguien tocaba el piano en una plaza de Viena -«es la ciudad en la que vi que más se valoraba el arte»-; o cuando al músico le echaron de Notre Dame unos militares tan armados que daban miedo...

«Es muy divertido hacer magia en la calle, que se te acerquen personas de distintos lugares», expone Miguel Sevilla y rememora como una de las imágenes más bonitas su actuación frente a la Torre Eiffel de París. Su primera parada. «Estaba rodeado de público, la gente echando dinero, yo haciendo magia con unas cuerdas, mi mejor amigo tocando la guitarra, un día soleado, súper bonito, y el cielo azul», se dibuja la estampa en su mente. «Y un policía, que pensamos que nos iba a echar, aplaudiendo», interrumpe Guantes.

«Es una combinación muy potente y muy elegante para encontrártela en la calle. Escuchan la música de lejos y los atrapa y si tienen tiempo se quedan a ver lo que haces», ilustra el mago al tiempo que recuerda que el cóctel de las dos artes empezó a agitarse cuando decidió que no quería pagar más a la SGAE y pidió a su amigo una canción que acompañara sus números. Después vinieron más. Y son las que han interpretado por el viejo continente.

Con la calderilla de su debut se pagaron el tren hasta Bruselas. «La señora de la taquilla lo contó tres veces. Había muchas monedas de céntimo y todas eran de menos de un euro», comenta divertido el músico y apostilla que también cayó algún billete en su sombrero. «Nuestro objetivo nunca fue sacar dinero y como no teníamos esa presión lo disfrutábamos mucho», agrega.

Y es que el viaje nació a propuesta de un tercer amigo, Adrián González, y tras la experiencia de actuar juntos en las calles, paseos y plazas de la capital burgalesa para grabar un videoclip hace un año.

Aunque sus caminos se habían cruzado mucho antes. La historia conjunta de Daniel Guantes y Miguel Sevilla empieza en kimono. Se encontraron en clase de kárate. Tenían siete y nueve años. Se hicieron amigos, aprendieron juntos a hacer magia y a tocar la guitarra. «Dani en un principio cantaba muy mal y tocaba regular», observa el mago y corrobora el cantautor. «Al pasar la adolescencia le cambió la voz. A mí no me pasó y él se quedó con la música y yo con la magia», sigue Sevilla.

Entonces a Guantes ni se le había pasado por la cabeza que pudiera vivir de la música. «A esa edad me dices lo que vamos a estar haciendo ahora y no me lo creo. Hasta hace dos años -ahora tiene 23- no me planteé generar una vida de la música. Ahora estoy en ello». Miguel Sevilla, sí. «Llámame idealista, pero siempre he tenido una máxima que es pensar que si haces lo que te gusta y lo que te sale del corazón el dinero viene solo. Mis padres siempre me han dicho que vivo en los mundos de Yupi y de momento estoy feliz ahí. Me funciona. La magia es mi proyecto de vida», expone convencido. Ahora la música también es el de su amigo. Y, a veces, los comparten.