El baile de 'La Bella y la Bestia' ya tiene versión mariachi

Recuperar las escenas clásicas de 'La Bella y la Bestia', con personajes de carne y huesos en lugar de dibujos animados, reproduciendo escenas, decorados, vestuario... Es una idea que se le ha ocurrido a Disney en la adaptación dirigida por Bill Condon y protagonizada por Emma Watson, Dan Stevens y Luke Evans, y todo hace prever que con éxito de público. Pero el portal latino de EEUU Mitú ha recogido también esta idea y la ha derivado en una dirección un poco diferente. Con galán y hermosa doncella que aparece en lo alto de una escalinata, casaca y vestido amarillo... y un grupo de mariachis.



Mitú (un portal latino, sí, pero mayoritariamente escrito en inglés) ha colgado esta recreación mexicana de la escena en su página de Facebook y en solo un día lleva acumulados 9,1 millones de reproducciones.

El grupo Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar interpreta con guitarras, trompetas y violines el ya clásico 'hit' disneyano 'A Tale as Old as Time'.